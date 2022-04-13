香港新增1272確診連4日降 仍有9千名患者住院治療

香港今天新增1272例COVID-19確診病例，連續4天單日新增低於2000例。過去24小時又有62人染疫死亡，仍有9000名確診患者住院治療中。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君在下午記者會通報，今天新增1272例確診，其中12例為境外移入。過去24小時又有62人染疫死亡，第五波疫情累計已有8735名確診患者離世，病死率提升至0.739%。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指出，現在有9000名確診患者留醫，當中6人病情危殆，7人嚴重。

他指出，公立醫院昨日新增54名確診患者離世，其中35人沒有接種疫苗，15人打1劑，3人打兩劑，1人打3劑，52名死者是65歲或以上老人。