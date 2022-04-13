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不甩強硬清零問題多 中國大陸官媒喊話：都是為了大家好

中央社 / 台北13日電
中國因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情採清零總方針，強硬封控手段衍生亂象。 路透社
中國因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情採清零總方針，強硬封控手段衍生亂象。 路透社

中國因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情採清零總方針，強硬封控手段衍生亂象。對於怨聲載道、民怨四起，官方堅持動態清零是對的選擇，官媒喊話，雖有短期不便，但都是為了大家好。

官媒新華社13日刊載題為「堅持動態清零，打贏抗疫硬仗」一文。文中強調，清零就是「發現一起、撲滅一起」，快速和精準的動態清零是中國控制疫情的「法寶」。兩年多的防控實踐證明，動態清零是符合現階段及時控制疫情的最佳選擇。

文中論述疫情從2020年初蔓延以來，中國如何運用清零手段實踐抗疫，也因為疫情控制下來，2021年經濟成長率年增率達8.1%，「堅持動態清零，真正防得住，才能最大限度降低疫情衝擊，才能盡最大可能實現更好發展」。

文中強調，必須堅持動態清零總方針。局部地區被管控是一時不方便，也是為了大家好；堅守住，是為了更多地方的平安。堅持防疫、保供並重，解決好老百姓的燃眉之急，正是動態清零應有之義。解決好民生小事，事關動態清零大局。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友12日在國務院聯防聯控機制防疫工作記者會上強調，動態清零符合中國實際，且是現階段及時控制疫情的最佳選擇。

他說，在其他國家要實現清零是非常困難的一件事，「躺平」實際上是其他國家無奈的選擇，經過多種嘗試後，仍找不到理想的防控策略，於是乾脆躺平。

新冠肺炎

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