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上海1500萬市民仍遭封控 僅480萬人微解封

中央社 / 台北12日電
上海市昨天改採分區分級差異化防控管理。但據官方發布，上海迄今有1萬1135個區域被列為「封控區」，涉及1501萬人；被劃為「防範區」微解封的僅480萬人。圖為11日，上海金山區楓涇鎮，防範區居民外出購物。（中新社提供）中央社
上海市昨天改採分區分級差異化防控管理。但據官方發布，上海迄今有1萬1135個區域被列為「封控區」，涉及1501萬人；被劃為「防範區」微解封的僅480萬人。圖為11日，上海金山區楓涇鎮，防範區居民外出購物。（中新社提供）中央社

上海市因疫情封城引發民怨後，官方昨天改採分區分級差異化防控管理。但據發布，上海迄今有1萬1135個區域被列為「封控區」，涉及1501萬人；被劃為「防範區」微解封的僅480萬人。

上海官方11日宣布，根據初步篩查結果和風險研判情況，全市按照「封控區」、「管控區」、「防範區」三類實施分區分級差異化防控管理。

其中，「封控區」規定居民在封閉管理期間足不出戶；「管控區」人不出小區；「防範區」則迎來「微解封」，原則上市民可在所在街鎮範圍內活動，但嚴格限制市民聚集規模。

據微信公眾號「上海發布」，截至12日上午，上海各區劃定第一批「三區」名單，其中「封控區」1萬1135個，涉及人口數1501萬人；「管控區」2682個，涉及人口178萬人；「防範區」1萬323個，涉及人口480萬人。

據發布，上海微解封的「防範區」雖然所涉小區數量多，但人口相對較少。90%的小區分布在郊區，中心城區僅占10%左右；所涉及的480萬人中，430萬人分布在郊區，中心城區共50萬人。

儘管如此，「防範區」仍有嚴格的防疫規定。

上海官方表示，對「防範區」內人員，一週仍需進行2次抗原檢測（快篩）；對在崗執勤的員警、快遞員、城市服務保障人員等人員，進行抗原加核酸檢測。

同時，「防範區」若出現陽性感染者，則調整為「封控區」。對毗鄰地區有較多「封控區」、可能產生聚集性風險的「防範區」，各區可根據情況強化措施提級（升級）管理。

新冠肺炎 上海 微解封

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