中國專家：上海再篩查2至4輪 2週內可社會面清零
中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友8日透過微博說，上海連續核酸檢測是為篩查尚未排毒、核酸暫呈陰性的感染者；在連續第2至4輪篩查下，上海疫情理論上10天至2週就能實現社會面清零。
人民日報健康app今天報導吳尊友上述看法。另對照媒體先前報導，有前往上海支援的貴州省醫師透露，他們接獲通知，所屬支援團隊將於18日結束支援任務返回貴州。
吳尊友表示，當疫情出現廣泛的社區層面傳播後，要實現「社會層面清零」，全員核酸檢測是最有效的策略措施。以清零為目的的核酸檢測「一要快，二要全」。
他解釋，Omicron變種病毒的平均潛伏期為3天，確診病例一般在首次出現症狀前1至2天開始向體外排出病毒。也就是說，一個人若與感染者發生有效接觸而被感染，在當天甚至第2天核酸檢測基本都是陰性，第3天檢測才有意義。
吳尊友指出，當完成第1輪全員篩查，那些感染且已向體外排毒的感染者都能被篩查出來。但感染了病毒卻尚未向體外排毒者就會呈現陰性結果，這些尚未排毒者若不能及時發現，將很快發展成為向體外排毒且具有傳染性的感染者，繼續在社區傳播病毒。
至於上海疫情何時能出現轉折，吳尊友認為，對2700萬人口的上海，如果在2至3天內完成一輪全員核酸檢測，並連續開展3至4輪全市全員核酸檢測，理論上10天至2週就能實現社會層面疫情清零。
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