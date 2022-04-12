大陸無症狀感染者激增 官方強調必須集中隔離

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，無症狀感染者可能是處於確診病例潛伏期，仍可能發展成為重症，必須及時發現治療，一旦發現輕症和無症狀感染者，要盡可能地送往集中隔離。

中國國務院聯防聯控機制防疫工作記者會12日下午3時舉行，吳尊友於會中作出上述表示。

記者提問，COVID-19無症狀感染者占比高，有意見認為，集中隔離有醫療擠兌風險，建議居家隔離。

吳尊友回應，診斷一個人為無症狀感染時，其中有一部分人可能是確診病例的潛伏期，再觀察一段時間後會出現症狀，甚至會發展成重症，必須及時發現、接受治療；所以，所謂的無症狀感染者並非真正的「無症狀感染者」。

他說，無症狀感染者居家隔離仍有風險，其有可能繼續把疫情擴散；對他本人來說，若不能及時發現病情進展，有可能錯過最佳治療時期，或發展成重症，甚至對生命構成威脅。

吳尊友指出，集中隔離有3個優點。第1，集中隔離觀察的無症狀和輕症病例都是感染者，不會有交叉傳播、擴散的問題。第2，無症狀和輕症感染者在集中隔離期間可以接受中醫藥治療，提高免疫力且防止演變成重症或危重症。第3，集中隔離觀察期間，如果病人出現向重症發展時，可以及時發現、轉診。「所以，如果出現輕症和無症狀感染者，我們要盡可能地把這些人集中到定點的隔離點去隔離觀察」。

吳尊友於會上再強調動態清零防疫策略。他說，COVID-19在武漢大流行時，採取了以物理隔離為主的防控措施，最後成功地控制了疫情。後來的疫情基本上是境外移入病例引發的聚集性疫情，每發生一起就用類似方式控制一起、消滅一起，這個動態清零防控策略應用還是非常成功。

他說，在其他國家要實現清零是非常困難的一件事，其他國家和地區基本上做不到，或者說長期堅持下去很難。「躺平」實際上是其他國家無奈的選擇，經過多種嘗試後，仍找不到理想的防控策略，於是乾脆就躺平，除了加強疫苗接種以外，其他防控措施都不再去強調或者乾脆不做了。

吳尊友說，有些國家躺平以後，發病人數和死亡人數大幅上升，這時這些國家又往回縮、收緊防控策略，把其它防控措施又加進去。經過兩年多防控實踐證明，動態清零符合中國實際，而且是現階段中國及時控制疫情的最佳選擇。

COVID-19疫情3月起陸續在中國各地爆發。根據中國國家衛生健康委員會官網通報，11日增加本土染疫案例2萬4546例（確診案例1251例、無症狀感染者2萬3295例）。這波感染以無症狀感染者居多，中國仍維持清零方針，採取強制封管隔離等措施，後續衍生醫療亂象、物資匱乏等多個問題。