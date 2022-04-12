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COVID-19疫情封控下 上海民眾面臨斷藥危機

中央社 / 台北12日電
民眾在上海市徐匯區襄陽公園臨時核酸檢測採樣點進行核酸採樣。 中新社
民眾在上海市徐匯區襄陽公園臨時核酸檢測採樣點進行核酸採樣。 中新社

上海採取嚴厲的封控手段應對COVID-19。封控期間除了買菜難，民眾拿藥也是一大難題，出現斷藥危機。這些困難包括居委拿藥有配額限制、沒有快遞員配送、醫院缺藥、配藥預約時間過長。

陸媒財新網報導，上海封控多日，封控區內患者的購藥需求增加，無法及時配藥的患者面臨用藥延遲與斷藥危機。

此前，上海市衛健委主任鄔驚雷表示，對居民的常見病、慢性病用藥，由社區安排志願者透過代配藥等方式，對接屬地社區衛生服務中心進行保障。社區衛生服務中心對於長期用藥的慢性病患者還可實施長處方政策，最多可配3個月的藥量。

但是，許多人仍處在拿不到藥的窘境。

中國社交平台微博上湧入諸多求幫助的上海民眾。一名網友的求助訊息如下：家人在2021年12月確診肺結核，入院治療後，現是吃藥治療，但因為上海疫情原因無法出門配藥，求助居委會被拒，沒有管道拿藥。

另一名網友則說，家裡老人長年有冠心病房顫動，附近藥房買不到藥，社區居委盡力了配不到藥，網路醫院約不上，如何解決？

財新網報導引述，一名上海社區的志願者表示，「配藥難的問題很普遍」。

理想情況下，患者將用藥資訊與醫保卡交給居村委會，由後者匯總後去醫院集中配藥，但其中很多環節都可能遇到困難而導致無法成功。

根據整理，這些困難包括居委拿藥有配額限制、當地沒有快遞員配送、醫院沒有藥、配藥預約時間過長。

民眾著急配藥問題，擔心官方處理緩不濟急。央視等官媒對於配藥難有相關報導，卻是聚焦於居委、公安民警如何及時為封控民眾解決用藥等正面宣傳，這與實際情形有落差。

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