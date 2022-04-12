守護家園 安徽台胞攜手戰疫

「請主動出示行程碼和健康碼」「外來人員到這邊登記」「口罩戴好，注意個人防護」……10日，安徽省合肥市包河區望湖社區多了一些台灣青年志工面孔，他們的主要工作是參與疫情防控值班值守，配合做好人員管控、體溫測量等。

據中新社，為響應合肥的防疫工作，台盟安徽省總支部青年小組、台盟合肥支部和合肥市台聯決定本周末起聯合開展台胞志工活動。

台盟安徽總支副主委王陽指出，疫情當下，很多在皖台胞青年和台商都希望加入志工活動，為疫情防控出份力。兩岸青年攜手戰疫，共同守護家園，很有意義。「本周末我們共有近20位台胞青年和台商深入社區一線，參與疫情防控，他們來自各行各業。」

台灣青年李奇威在合肥從事科研工作已有8年，因距離志工服務的社區較遠，他早上5點多便起了床，協助社區居民掃碼登記進出小區。

李奇威說，因為疫情他已經一年多沒回台灣了。大陸疫情防控做得非常好，很嚴謹、有序。現在他最大的心願是疫情早日結束，去大陸不同的地方走走看看。

與李奇威想法一樣，台商翁志勛也期盼疫情早日結束。作為這批志工為數不多的「大齡青年」，翁志勛在大陸工作生活了近20年，並在去年將妻子和兩個孩子接到合肥定居。