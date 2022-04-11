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香港疫情趨緩 確診人數連續兩天低於2000
香港的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續趨緩，最近兩天的確診人數都低於2000人。
香港衛生官員今天公布，本地繼昨天有1921人確診後，今天染疫人數進一步下降至1407人染病。
此外，過去24個小時再多57名確診者死亡。
第五波疫情自1月初爆發至今，累計有117萬8000多人確診，另有8614人死亡。
最新一波疫情處於高峰時，香港連續多天的單日確診人數超過5萬。半個月前起，疫情開始趨緩，每天確診人數由7000多人下降至近日少於2000人。
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