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武漢居民漏夜排隊等PCR檢測 PTT網友嘆：又回到最初的起點

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸各省疫情升溫，圖為大陸疫情示意圖。法新社
大陸各省疫情升溫，圖為大陸疫情示意圖。法新社

全球新冠肺炎疫情持續延燒，身在大陸武漢的民眾收到「明天開始憑核酸的採集結果通行」的通知訊息，全武漢市民漏夜排隊等待檢測。PTT網友傻眼直呼「病毒回娘家囉，又回到最初的起點」、「下一步就又是封城了」。

PTT網友表示，人在武漢的同事收到訊息，武漢當局10日發布「明天開始憑核酸的採集結果通行」的訊息，並要在10日晚上為所有市民核酸檢測。

根據武漢疫情防控指揮部通知指出，今（10日）晚8點全市將開展全民核酸採集工作，請各位居民迅速回家等候，待工作人員通知後有序到點位進行核酸檢測，採集完畢後領取核酸採集小卡片，明日起全市憑此卡片通行。

PTT網友紛紛留言「又回到最初的起點」、「病毒回娘家」、「病毒終於返鄉」、「真是太諷刺了」、「出去晃了兩年還是家鄉好」、「病毒出國深造後衣錦還鄉」、「現在要囤泡麵跟罐頭了吧，至少1個月」。

新冠肺炎 武漢 封城

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