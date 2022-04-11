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防疫關鍵期 廣州民生物資充足
9日，廣州開展全員核酸檢測。疫情防控關鍵時期，不少抱著有備無患心態的市民到當地菜市場和超市購買生活必需品。陸媒走訪多個市場和超市發現，雖然許多市民購買量比平時大，但商家源源不斷補貨，物價平穩，「老廣」們淡定購物。
據中新社，廣州市商務局相關負責人表示，目前，廣州全市八大類民眾生活必需品市場供應總體平穩，社會面庫存的麵粉、食用油、肉類、水產品等八大類民生用品保障充足，線上線下多管道銷售，能夠滿足市民的購買需求。
9日11時，在廣州市越秀區珠光市場可見市民有序掃健康碼進入市場選購肉、菜、糧油等，市場物資充足。一家售賣「雲南上海青」的攤位，剛剛賣完一輪，又即刻補上新貨。一家賣「寧夏菜心苗」的老闆表示，平時菜心苗每500克售價為6元（人民幣，下同），當天賣7元。
廣州市民陳先生表示，菜價和肉價與日常差不多，部分蔬菜價格小幅上漲，今天周末，購物的人比平時多。
「廣州人喜歡吃青菜，平時家裡會備多一些，今天只是在市場再多買兩天的青菜和一些泡麵、罐頭，有備無患。」廣州市民葉小姐說。
當地多家超市表示，目前商品儲備充足，價格平穩。廣州華潤萬家稱，該公司民生商品已按平時供應量的三至五倍備貨。廣百超市內，顧客明顯比往常周末要多約一倍，主要購買大米、食用油、豬肉、蔬菜、調味品、冷凍包點等。該超市相關負責人稱，採購部門已按平時三倍的貨量增加庫存，確保供應到位。另外，線上京東到家需求明顯增加約三倍。
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