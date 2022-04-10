香港第5波疫情再添65人離世 病死率達0.727%

香港第5波疫情再添65人離世，病死率攀升至0.727%，第5波疫情累計8557人死亡。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響2年多來，香港累計8770人病逝。

香港衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今天下午召開防疫記者會，作上述表示。

綜合星島日報、香港01等港媒報導，歐家榮在會上指出，過去24小時新增1921例確診個案（888例核酸檢測、1033例快篩），第5波疫情累計117萬7552例陽性個案。再添65人死亡，第5波疫情死亡個案累計8557例，病死率達0.727%，80歲以上患者病死率則高達10%。

劉家獻說，公立醫院9日新增53名確診病人離世，包括23男30女，年齡介於62至104歲。死者中有25人來自院舍，31人沒有接種疫苗，9人打1劑、12人打2劑、1人打3劑；94.3%死者是65歲以上。由於數據滯後補通報，另還有12名病人離世。

新增確診個案中有18例屬境外移入，13例在機場檢測時發現，5例在檢疫酒店快篩發現。由於今天有3名確診者乘同一班航班由日本東京抵港，香港當局要求日本航空暫停由東京至香港的航班7天（11日至17日）；亦要求土耳其航空暫停由伊斯坦堡至香港航班7天。

香港於8至10日期間推動全民快篩，採自願性質。歐家榮指出，經過初步統計，在全民快篩實施前，有35%呈報病患沒有症狀；9日無症狀呈報則多達68.7%，升幅明顯。

歐家榮說，全民快篩實施前的過去一週，核酸檢測與快篩呈報個案比例大概為1比1；昨天有關比例上升至1比1.8，這反映出部分無症狀市民因為響應全民快篩而發現自己染疫，呼籲市民今天繼續檢測。