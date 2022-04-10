上海最大方艙首批交付 預計提供5萬張床位
上海市最大方艙醫院—國家會展中心（上海）方艙醫院首批6748個床位在9日交付。這座方艙醫院預計能提供5萬張床位。
據陸媒光明網報導，國家會展中心（上海）方艙醫院在4日晚間接到建設任務，5日正式施工，共有800多名管理人員、近4000名工人投入工作，當中許多人曾參與武漢火神山、雷神山醫院的建設。
從9日淩晨開始，國家會展中心（上海）方艙醫院開始交付，該方艙醫院共設有12艙，之後會陸續啟用。
為對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，上海實施清零政策，在「應收盡收」的方針下，加速建造方艙醫院。不過，有不少上海民眾在中國社交平台微博上披露，上海南匯方艙與高橋方艙管理不當，隔離條件差勁。
例如，發現方艙醫院內沒有熱水、沒有醫護、沒有充電，出現病人搶物資、沒得吃喝的狀況。有在方艙隔離的人員不滿，輕症與密接者混住，抱怨不敢上廁所與洗漱。
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