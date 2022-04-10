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本島最後淨土破蛋 只有這縣市本土確診破千

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林鄭月娥：疫情趨緩 香港將放寬社交距離措施

中央社 / 台北10日電
香港特首林鄭月娥。（中新社）
香港特首林鄭月娥。（中新社）

香港特首林鄭月娥今天表示，香港確診病例多日以來持續下降，疫情平穩未見反彈，是放寬社交距離措施的時候。

星島日報報導，林鄭月娥說，本週將會交代3件工作。首先是復活節假期後，學校將分階段復課，並將公布復課安排詳情，包括學生是否每日或隔日做快速檢測。

此外，本週也會公布有關放寬社交距離措施的細節，並在掌握3日快速抗原檢測結果後，了解有多少社區隔離設施會啟動，進而敲定暫作隔離設施的2棟公共屋邨及2個過渡性房屋項目，何時可交還相關居民入住。

林鄭月娥指出，現在疫情情況已經與以往不同，Omicron變種病毒傳播力極強但症狀較輕微，再以之前的標準看待已經不適合。

她強調，過去2年學生間斷停課的情況非常不理想，政府目標是盡量讓學生恢復正常校園生活，經過2年經驗，可管理疫情帶來的風險，未來不會輕易考慮停課。

林鄭月娥也說，今天是香港全民快測的最後一天，等到全民快測結束後，會再檢視是否需要推行全民強制檢測。她稱，須考慮香港疫情發展、檢測設施能力及對市民影響，因此未能確實回答是否需要短期內啟動全民強檢。

新冠肺炎 香港 林鄭月娥 社交距離

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