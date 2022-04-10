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香港專家料恐有第6波疫情 死亡案例7成未打疫苗

中央社 / 台北10日電
港媒報導，香港政府專家顧問許樹昌預料6至9月恐出現COVID-19第6波疫情。圖／歐新社
港媒報導，香港政府專家顧問許樹昌預料6至9月恐出現COVID-19第6波疫情。圖／歐新社

香港政府專家顧問、香港中文大學內科及藥物治療學系主任許樹昌表示，香港市民接種的是第一代疫苗，對於Omicron功效大減，預料6至9月恐出現第6波疫情，建議高危群組接種第4劑。

港媒星島日報10日報導，許樹昌預料6至9月恐出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第6波疫情。許樹昌表示，香港現在為市民接種的是第一代疫苗，只針對前年流行的病毒株，對於現下流行的Omicron功效大減，建議高危群組應接種第4劑疫苗。

許樹昌指出，目前70至79歲接種第1劑比率為82%，80歲以上長者僅58%，推動高危群組接種疫苗有進展，情況卻仍不理想，呼籲免疫力弱者和長者盡快接種，以預防重症及死亡風險。他認為，今年底會有第2代疫苗問世，相信可針對Omicron產生更佳T細胞反應，以及中和抗體。

香港衛生防護中心新聞稿指出，截至9日零時零分，第5波疫情（由2021年12月31日起）期間累計死亡個案8705例。

根據衛生防護中心所釋出死亡個案報告初步數據分析，報告數據截至6日零時零分，第5波疫情死者年齡中位數為86歲，其中約55%是安養院舍人士，約90%是長期病患。74%死者沒有接種疫苖，沒有接種疫苗的80歲以上長者，死亡率高達15%；打滿3劑死亡率降至1.07%。

這份分析首次揭露科興疫苗、BNT疫苗和死亡率。在未區分年齡組別情況下，接種1劑科興疫苗，死亡率為1.28%；接種1劑BNT疫苗，死亡率為0.21%。兩個廠牌接種都達3劑時，死亡率差距收窄，接種3劑科興疫苗死亡率0.04%；接種3劑BNT疫苗死亡率則為0.02%。

衛生防護中心在報告小結中提到，接種任何廠牌3劑疫苗，死亡風險可大幅下降，特別是較年長的年齡組別。另也強調，第5波疫情尚未結束，這些屬於臨時數據，使用上必須謹慎，需要更長時間收集更多數據或等待第5波疫情結束才能得出更有效結論。

許樹昌直指，兩個廠牌疫苗保護能力有別，提醒市民接種科興疫苗要打齊3針才算是完成接種。

衛生防護中心轄下科學委員會先前通過，60歲以上長者可接種第4劑疫苗。許樹昌認為，第4劑疫苗用於增強B細胞及T細胞反應，因此死亡率低的成人暫毋須接種。

新冠肺炎 香港

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