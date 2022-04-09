部分上海老人 為清零政策付出生命代價

上海一家老年護理醫院發生系列死亡事件，凸顯了中國政府頑固地在這個擁有2,600萬人口的大城市實施新冠病毒清零政策的危險後果。

據患者親屬告訴美聯社的信息，上海東海老年護理醫院最近發生多起死亡事件。他們說，根據嚴格的防疫措施，一些護理人員因為接觸病毒被帶走隔離，醫院的工作人員大幅減少，他們的親人未能得到適當的照顧。

患者家屬在社交媒體上請求幫助。他們幾乎沒有從醫院得到任何回應，因此要求查看醫院內部的監控錄像。

這家醫院正在發生的事情，對上海的清零防疫政策提出了尖銳的質疑。根據政府數據，大多數新冠感染者沒有症狀，但密切接觸者被強制隔離。病毒清零政策給一些市民帶來了巨大的風險。

沈佩茗在生命的最後時光

71歲的沈佩茗（音）就是其中一個受害者。她周日（4月3日）上午在醫院去世，身邊沒有任何親屬。一位家庭成員說，他們一直不停地給醫院打電話，想了解沈的死亡情況，但沒有得到明確的答覆。這位親屬質問，「自2020年以來，已經封鎖了多少次了？他們還是沒有管理經驗嗎？」

因為中風而半身不遂的沈佩茗去世的時候，沒有得到醫生和護士的照顧。她的最後一位護理人員因為屬於陽性病例的密切接觸者而被隔離。由於擔心遭到政府報復，這位親屬不敢公開姓名。他說，一位和他們不熟悉的工作人員打電話通知了沈的死訊。後來，醫院說她死於胸部感染。

家人從醫護人員那裡得知，這家醫院爆發了新冠疫情。但截至上周，沈的檢測結果為陰性。

上海政府的數據顯示，這次疫情沒有造成死亡，但人們對數據的可靠性提出了質疑。一位不願透露姓名的市衛生局官員說，確認病例和死亡的標準非常苛嚴，很容易受到政治干預。

目前還不清楚這家老年護理醫院有多少病人死亡，以及有多少人死於新冠病毒。有家屬表示，他們正在與其他死者的親屬溝通。中國媒體財新網發表了一篇相關報導，但是很快遭到刪除，顯然是遭到網路審查。美聯社記者打給該醫院的電話無人接聽，發給上海市政府的傳真也沒有得到回應。

被清零政策中斷的城市日常生活

大多數專家同意，在藥物和疫苗有限的時期，中國的「清零」政策非常成功，將死亡人數控制在最低水平。但是現在，在中國可以廣泛地注射疫苗，而且Omicron變種病毒難以清零，很多人認為政府應該放棄這一政策，而將醫療資源集中在老年人和弱勢群體。

政府的做法和這些建議背道而馳。2600萬人口的上海封城了，並反復進行大規模核酸測試，以應對由傳染性較強的Omicron變種病毒的傳播。周六，全市報告了超過23,000個本地新增病例，其中只有1,015例屬於有症狀感染。

「如果你沒有症狀，病毒怎麼會傷害你呢？」美國疾病控制和預防中心中國辦事處創始主任葉雷（Ray Yip）說。他與中國衛生官員保持著密切聯系。他說，「唯一會受到傷害的是那些患有糖尿病、肥胖症、慢性病的人，是老人。保護這些人吧，政府可以保護他們。」

不過，中老年人的疫苗低接種率仍然令人擔憂。根據最新數據，60歲以上的上海居民中只有62%接種了疫苗。一些專家支持這種嚴格的防疫措施，認為只有提高疫苗接種率，才能安全地與病毒共存。

與英國一樣，美國對無症狀病例的指導方針是個人在家中隔離五天。上海正在加緊建設大規模的臨時設施，試圖集中隔離所有檢測結果呈陽性的人。

全市範圍的封鎖已經擾亂了日常生活和經濟。許多被困在公寓樓裡的居民正忙著通過應用程序購買食物，並和鄰居們一起發出批量訂單。一些被隔離者發布了影片，展示了人們渴求食物和缺乏清潔廁所導致的混亂場面。另一些人則貼出請求，為親屬尋求急需藥品。

美國政府周五表示，鑑於這種情況，允許其駐上海領事館的非必要人員和家屬自願離開。

用清零政策證明專制優於民主？

中國政府吹噓其在遏制新冠疫情方面取得成功，作為中國治理體系優越性的證據--特別是與西方民主國家相比，後者的死亡人數遠遠超過中國。專家說，這種宣傳使中國政府難以改變策略。

「他們向自己的人民吹噓得太厲害了，把自己逼到了牆角。」葉雷說，「他們現在控制上海的唯一方法就是重復在武漢所做的事情。」

2020年新冠疫情開始時，武漢的1100萬居民被封鎖了兩個多月。

一個月前，上海還在採用「精準防空」政策，每次將個別發生疫情的辦公樓、購物中心和社區封鎖48小時，但除此之外允許生活照常進行。一些專家建議採取軟性控制措施。

然而，中國疫情擴大，蔓延到至少70多個城市，要求採取更嚴厲措施的壓力越來越大。

3月28日，上海市開始分兩個階段進行為期8天的封鎖，此後演變成全市範圍的封鎖，而且目前沒有結束的跡象。

根據一份政府通報，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭4月5日至6日在上海調研指導疫情防控工作。孫春蘭在相關座談會、調度會上指出，當前上海疫情防控形勢嚴峻復雜，做好各項防控工作刻不容緩。「要進一步加快方艙醫院和集中隔離點建設，快速轉運感染者和密接者，這是打贏疫情防控攻堅戰的關鍵舉措」。

這些措施使得一些護士和醫生被隔離，導致東海老年護理醫院的條件惡化。

清潔工當上了護理工

上海居民陳潔磊（音）接受美聯社採訪時說，她的未接種疫苗、癱瘓在床的81歲母親在東海醫院做的新冠病毒檢測呈陽性。由於工作人員也生病了，她的母親不能按時吃飯，床單好幾天都沒有換過。幾天後，才有一名臨時工來照顧她。

一位因害怕政府報復而不敢透露姓名的大學教授說，他82歲的父親在3月31日去世後，他的家人一天多時間之後才得到通知。他最後一次和醫院聯系是在3月28日，一位護理打電話說有醫院出現陽性病例，他們不能再前往照顧他的父親。

「在這三天裡，我父親發生了什麼？他遭受了什麼樣的折磨？」他問。3月28日，他與護理交談時，他父親的病情處於穩定狀態。

沈佩茗中風後在醫院裡斷斷續續住了三年，家庭成員每周都會前往探望。但在3月初，隨著疫情在上海蔓延，探訪被禁止了。

他們最初並不擔心，因為醫院的情況尚好，而且他們與照顧沈的護理保持了聯繫。但是，3月26日他們得到通知，醫院出現陽性病例，許多工作人員被隔離。

一位護士說，醫院聘請了臨時護工，但其中許多人沒有醫護經驗。

其中一位護工接受了採訪，但只願意透露說自己姓張。張女士說，一家職業介紹所告訴她這是一份清潔工作。

「他們說你的工作只是打掃衛生，你甚至不需要穿防護服。但他們說的和我來這裡要做的完全不同，」她說。

沈佩茗需要鼻飼，鼻飼管也需要每天消毒。「在過去，如果有問題，他們總是會給我打電話。這一次，連語音信息都沒有，她死得太突然了，」她的這位親屬說。現在醫院要求家屬簽署一份文件，將死者火化。沈的親屬說，在得到明確答覆之前，家屬會拒絕簽署。

醫院周三向一些家庭發出了慰問信，對爆發疫情和家庭的損失表示歉意。美聯社看到了一份副本。信中說：「由於疫情突然爆發，而且許多老年人沒有接種疫苗，導致那些有嚴重基礎疾病和身體虛弱的人死亡。」

雖然中國政府的專家開始探索結束清零政策的辦法，但是政府仍然繼續懲罰疫情大規模爆發的城市的地方官員。

「已經沒有討論的空間了，」美國對外關系委員會的公共衛生專家黃嚴忠（Huang Yanzhong）說，「政府信息很清楚：一律清零，沒有例外。」

（美聯社）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】