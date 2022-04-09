外籍乘客地鐵不戴口罩稱討厭中國 杭州阿姨英文回擊「不歡迎你」

香港01 / 孫聖然
近日浙江杭州地鐵上，一名未有佩戴口罩的外籍乘客被人勸籲後，竟情緒激動地破口大罵「I hate China」，引發廣泛關注。圖擷自香港01
近日浙江杭州地鐵上，一名未有佩戴口罩的外籍乘客被人勸籲後，竟情緒激動地破口大罵「I hate China」，引發廣泛關注。圖擷自香港01

疫情爆發逾兩年，在公眾場合佩戴口罩或已成為一種常識，惟近日浙江杭州地鐵上，一名未有佩戴口罩的外籍乘客被人勸籲後，竟情緒激動地破口大罵「I hate China」，引發廣泛關注。

事發於周五（8日），杭州地鐵5號線內，一名外籍乘客因未佩戴口罩被其他乘客勸籲後竟猖狂暴怒，網傳影片顯示，此時一位身著紅色馬甲的阿姨起身用英文回擊「China doesn't welcome you！（中國不歡迎你）」，其後該外籍乘客便更加憤怒且夾帶粗口大喊，「I hate xxxxxxx China，I hate just here（我討厭中國，討厭這裡）」。

影片流傳後，不少網民表示憤怒，「丟人現眼的老外」、「直接拿中國話罵他，這是咱們地盤，他聽不懂活該，只要表情到位，他知道你在罵他就行」、「這就告訴我們，平時真的要儲備幾句用來罵人的外語，下次遇見這種就可以直接大聲告訴它：shame on you」；亦有不少網民為阿姨在地鐵內的行為點讚。

此外還有網民質疑，為何影片中只有阿姨一人出頭，其他的中國人沒有站出來。拍攝者對此回應稱，「這位外國人最後差點被周圍人暴打。」

針對上述情況，杭州地鐵工作人員周六（9日）稱，目前沒有接到相關的反饋，如遇相關情況會通知列車安全員加強巡視並制止。

延伸閱讀：

廣西兩名男子引帶外籍人員非法入境　檢測呈陽性連累近5萬人隔離

深圳疫情｜外籍男地鐵戴口罩露鼻腳踩欄杆　女乘客斥「趕緊回去」

文章授權轉載自《香港01》

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