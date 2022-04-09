快訊

里長下跪控演唱會「人為地震」 張惠妹經紀人回應了

香港新增2535例確診 62人染疫死亡

中央社 / 台北9日電

香港今天新增2535例確診，當中1638例屬於抗原檢測（快篩）呈陽性病例。香港政府昨天起一連3天推行全民自願快篩，今天新增快篩呈陽性病例較昨天多373例。

綜合港媒報導，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君今天下午在記者會公布，香港新增2535例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，當中897例經核酸檢測確診，1638例是快篩呈陽性病例，當中1272例是8日進行快篩。

張竹君表示，昨天快篩呈陽性病例中，有6至7成是無症狀，顯示市民響應沒有症狀下做快篩。雖然快篩呈陽性病例增加，但非指數式上升。

另外，香港再多62名確診者死亡，年齡介於58至107歲，病死率為0.72%。

香港自1月初爆發第5波疫情，至今累計有117萬5000多例確診，當中有超過43萬例是快篩呈陽性病例，有超過73萬例是核酸檢測確診。累計死亡人數增至8492人，整體死亡率為0.72%。

新冠肺炎

延伸閱讀

宜蘭今增10人染疫 多為家族聚餐群聚案

李家超宣布參選香港特首：出於對國家的忠誠

台中今確診增7例 山海線染疫足跡點完成清消

大量警力投入墾丁「台灣祭」 縣警局追蹤快篩全過關

相關新聞

上海封城缺糧 群聊：吃7樓黑人 本尊回：Don’t eat me

上海新冠疫情持續嚴峻，多個小區持續封閉管理，居民物資出現短缺情況。網路上瘋傳一段微信截圖對話，有小區街坊群組討論儲糧不足...

黃渤深圳取景遭逐 記者求證被出品方罵「垃圾人」

有網友發布視頻稱，黃渤、梅婷及劇組日前在深圳一小區取景拍攝，由於部分業主擔心劇組人數較多，有疫情風險，於是「把攝製組趕出去了」；媒體向出品公司北京漫尋影業求證時，該公司馬姓負責人不但威脅不能發稿，還爆粗口大罵記者「垃圾人」。

上海封城缺糧 傳民眾開車撞警 槍聲響

上海因新冠病例數一直未見下降，官方繼續收緊封控措施，迄今已經封城好多天。據推特「新聞看點」文章和視頻稱，官方封城已將上海...

港媒：上海封控恐有「次生災害」 應關注額外死亡數據

上海市封控已多日，但是官方全力聚焦在「動態清零」方針之下，也有醫療專家提醒，必須考慮封閉期間的各種次生災害，「不能一直用...

上海封城衝擊經濟 分析：GDP恐下修至4.6%

中國人民銀行調查統計司前司長盛松成指出，中國這波本土新冠疫情，使恢復中的中國經濟遭受新的衝擊，且因此次疫情是在上海、深圳...

滬僅1重症 民喊躺平 官媒批消極 專家：放任恐帶來社會問題

近期上海嚴格的疫情防控措施引發居民反彈，有言論稱，上海迄今僅一例重症，證明新冠像是「大號流感」，質疑上海防疫過度。專家則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。