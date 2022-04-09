香港新增2535例確診 62人染疫死亡

香港今天新增2535例確診，當中1638例屬於抗原檢測（快篩）呈陽性病例。香港政府昨天起一連3天推行全民自願快篩，今天新增快篩呈陽性病例較昨天多373例。

綜合港媒報導，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君今天下午在記者會公布，香港新增2535例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，當中897例經核酸檢測確診，1638例是快篩呈陽性病例，當中1272例是8日進行快篩。

張竹君表示，昨天快篩呈陽性病例中，有6至7成是無症狀，顯示市民響應沒有症狀下做快篩。雖然快篩呈陽性病例增加，但非指數式上升。

另外，香港再多62名確診者死亡，年齡介於58至107歲，病死率為0.72%。

香港自1月初爆發第5波疫情，至今累計有117萬5000多例確診，當中有超過43萬例是快篩呈陽性病例，有超過73萬例是核酸檢測確診。累計死亡人數增至8492人，整體死亡率為0.72%。