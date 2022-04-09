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疫情影響沒假放 八德外役監受刑人翻牆散心

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上海華東師大疫情下為留學生辦生日趴 網斥：跪久扶不起

香港01 / 文．孫聖然
華東師範大學為留學生舉辦生日派對。擷自香港01
華東師範大學為留學生舉辦生日派對。擷自香港01

上海疫情嚴峻之際，華東師範大學為留學生舉辦生日派對，引發爭議。有網友直斥，「跪久了扶都扶不起來」。

據網傳影片顯示，華東師範大學近日為留學生舉辦生日派對，校方為過生日的留學生準備了可樂及零食等，封閉的教室內有多人聚集。上述事件令不少網友都為之憤怒，甚至有本校學生不滿指，學生餐食中的薯仔和蘿蔔都未去皮，且薯仔還是發芽的，懷疑有毒。

網友評論：「難怪中國人在外總被歧視，自輕自賤」、「一等洋人毛病什麼時候改」、「怎麼不給國內的普通學生過生日啊」、「給主子過個生日而已，大家不要這麼狹隘」、「建國70多年了，有些人的脊梁還是直不起來」。

華東師範大學留學生辦公室今日（8日）發布說明作出回應指，該活動由國際教育中心的在校教師自發組織，在網格化封閉管理的普陀校區留學生宿舍區域，面向部分留學生舉辦。說明指，活動提供的可樂和小零食等，均為住校教師自己儲備。包裝袋由教師用牛皮紙袋自製而成，紙袋上有教師手寫的學生名字和生日祝福語。說明稱，特殊時期，該活動雖然出於善意，但考慮不周，違反了學校疫情防控人員不聚集的有關規定，對此真誠道歉，並誠懇接受學校的相關處理。

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文章授權轉載自《香港01》

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