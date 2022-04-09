女子被封控前夫家20天 離婚6年兩人決定解封就復婚

上海的本土疫情持續，一名女子在前夫家看望孩子時，小區突然被封控，如此情形下這對曾經的夫妻不得不生活在同一屋簷下，但這亦令二人經歷20多日的重新相處後決定破鏡重圓。

上海一名男子近日發布影片，片中一名女子在窗邊鍛煉身體，男子介紹指，這是自己的前妻，二人已經離婚6年了，前妻來上海看望兒子時因疫情緣故被封控在自己家，經過20多日的相處之後男子決定，「解封後就去復婚」。

影片中，女子的妹妹還打電話關心姐姐問，「不會住一塊了吧？」，女子則稱二人是分房睡的，「我在屋裡睡，他睡客廳沙發（梳化）」。隨後妹妹在電話中還勸二人復婚，「他這個人其實還可以，湊合湊合得了，都這麼大了」，女子就回答到，前夫有提出復婚的想法，但自己還要再考慮考慮。

影片上傳至網絡後，引發網友的熱議，有網友表示贊同，「這麼些年了你沒娶她沒嫁，這就是緣分還在，好好珍惜對方吧」、「歲數大了，有些事情看得開了，就不要計較以前的得失，這次疫情，也許是老天對他們的安排，讓他們餘情未了，重續前緣，彼此珍惜以後的生活，白頭偕老」。

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文章授權轉載自《香港01》