快訊

疫情影響沒假放 八德外役監受刑人翻牆散心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女子被封控前夫家20天 離婚6年兩人決定解封就復婚

香港01 / 文．孫聖然
女子被封控前夫家，決定解封後就復婚。擷自影片
女子被封控前夫家，決定解封後就復婚。擷自影片

上海的本土疫情持續，一名女子在前夫家看望孩子時，小區突然被封控，如此情形下這對曾經的夫妻不得不生活在同一屋簷下，但這亦令二人經歷20多日的重新相處後決定破鏡重圓。

上海一名男子近日發布影片，片中一名女子在窗邊鍛煉身體，男子介紹指，這是自己的前妻，二人已經離婚6年了，前妻來上海看望兒子時因疫情緣故被封控在自己家，經過20多日的相處之後男子決定，「解封後就去復婚」。

影片中，女子的妹妹還打電話關心姐姐問，「不會住一塊了吧？」，女子則稱二人是分房睡的，「我在屋裡睡，他睡客廳沙發（梳化）」。隨後妹妹在電話中還勸二人復婚，「他這個人其實還可以，湊合湊合得了，都這麼大了」，女子就回答到，前夫有提出復婚的想法，但自己還要再考慮考慮。

影片上傳至網絡後，引發網友的熱議，有網友表示贊同，「這麼些年了你沒娶她沒嫁，這就是緣分還在，好好珍惜對方吧」、「歲數大了，有些事情看得開了，就不要計較以前的得失，這次疫情，也許是老天對他們的安排，讓他們餘情未了，重續前緣，彼此珍惜以後的生活，白頭偕老」。

延伸閱讀：

上海疫情｜新增本土個案突破2萬宗 累計逾13萬患者18至60歲佔69%

上海疫情．有片｜疑家人無法洗腎去世 女子哭訴「街道辦不幫忙」

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎

相關新聞

女子被封控前夫家20天 離婚6年兩人決定解封就復婚

上海的本土疫情持續，一名女子在前夫家看望孩子時，小區突然被封控，如此情形下這對曾經的夫妻不得不生活在同一屋簷下，但這亦令二人經歷20多日的重新相處後決定破鏡重圓。

上海新增本土感染逾2.3萬例 今再度進行全市快篩

據上海市衛健委今早通報，4月8日，上海新增本土新冠肺炎確診病例1,015例、無症狀感染者2萬2,609例，單日新增感染人...

上海華東師大疫情下為留學生辦生日趴 網斥：跪久扶不起

據網傳影片顯示，華東師範大學近日為留學生舉辦生日派對，校方為過生日的留學生準備了可樂及零食等，封閉的教室內有多人聚集。上述事件令不少網友都為之憤怒，甚至有本校學生不滿指，學生餐食中的薯仔和蘿蔔都未去皮，且薯仔還是發芽的，懷疑有毒。

美學者：習近平陷困境 清零政策難阻Omicron疫情

上海疫情升溫，美國學者觀察表示，改變清零政策會動搖中國的領導力，但由於變種病毒Omicron疫情很難阻擋，這對即將尋求連...

陸為何需一輪接一輪做全員核酸？ 陸專家：才能「清零」

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友7日發文談到，為何全員核酸要一輪接著一輪做？他指出，感染了病毒但還沒有向身體外排毒的感...

陸學者：疫情傷經濟 恐超2020年

中國人民銀行調查統計司前司長盛松成指出，大陸這波本土新冠疫情，使恢復中的大陸經濟遭受新的衝擊，且因此次疫情是在上海、深圳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。