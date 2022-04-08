香港全民快篩開始 採自願方式為期3天

香港當局在放棄強制市民接受COVID-19病毒檢測後，今天起改以自願方式進行。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）月前處於高峰期時，當局原先計畫強制全民接受病毒檢測，並獲得北京方面協助。

但有醫學專家反對相關計畫，指當時每天有數萬人染病，確診人數眾多，強制民眾檢測病毒變得沒有意義。

行政長官林鄭月娥其後宣布暫停計畫，但推行全民自願檢測計畫，自今天起一連3天實施。

按照計畫，當局要求全港700多萬名市民在3天期間，每天以快速測試包自我檢測是否染疫，若染疫，就向當局呈報。

當局幾天前開始向全體港人派發防疫服務包，裡面有20個快速測試包、20個防護力更強的KN95口罩和抗疫中成藥。

為了徹底推行這項計畫，這些防疫服務包的派發對象還包括街頭露宿者。

林鄭月娥今早在記者會上呼籲全體市民積極參與計畫，並說沒有市民的支持，防疫工作只會事倍功半。

她希望有關計畫可以盡快找出社會上隱藏的染疫者，以便切斷病毒傳播鏈。