香港8確診童死亡 專家：Omicron病毒可能傷腦產生幻覺

香港第五波疫情下，至今共八名確診兒童在公立醫院死亡。醫管局設立專家小組，分析於公立醫院死亡確診兒童個案。專家小組主席劉宇隆指，死亡個案中有三宗是因新冠肺炎致死，包括過往健康狀況良好的3歲及11個月女童。至於危殆個案則有26宗，有12宗因新冠肺炎導致危殆。

根據分析，死前沒有長期病的3歲及11個月女童均出現腦水腫情況，劉宇隆認為原因是變種病毒Omicron對兒童神經中樞系統有很大創傷，並會導致腦炎，而視乎發炎病變位置則出現不同徵狀。而瑪麗醫院曾有確診女童病發時出現幻覺等徵狀，因此14歲墮樓亡男童死因仍待確定，

未有個案判斷為與新冠病毒無關

香港新冠肺炎疫情持續，更出現多宗兒童死亡或危殆個案，醫管局兒科中央統籌委員會成立專家小組檢視兒科病人死亡及危殆個案的臨床管理。專家小組主席劉宇隆指八宗確診兒童死亡個案中，暫未有個案分類為死因與新冠病毒無關，三宗因新冠病毒導致死亡，包括過往健康狀況良好的3歲及11個月女童。

腦腫嚴重 或新冠上腦致腦創傷

劉解釋3歲女童病發後發燒及抽筋，其後發現其神經中樞系統發炎，「整個腦好腫，真的好慘」。

而11個月大女童送院期間一度心跳停頓，其後發現她同樣腦部出現嚴重水腫，認為基本上其死亡與腦炎相關。

另外一名因新冠肺炎致死的為一名3歲女童，她曾因患流感而引致急性壞死性腦病，並患有腦癇症，2月9日發病後延至2月11日死亡。劉指小組曾用較長時間分析該名女童是否因新冠肺炎致死，最後認為不排除「新冠上腦再造成腦部創傷」。

曾有確診女童現幻覺 14歲墮樓亡男童死因待查

另外，兩宗待定的個案中，一宗涉及由高處墮下的14歲男童，劉指因瑪麗醫院曾有確診女童出現幻覺，故暫未能判斷14歲男童死因是否完全與新冠病毒無關，仍會繼續研究。

另外一宗為四歲男童，劉稱男童離世前下午仍「能走能跳」，惟凌晨起嘔吐，雖現時未確定其死因，但相信與新冠肺炎有很大關係。

劉宇隆坦言根據文獻，「兒童不可能因為新冠死得這麼快」，認為Omicron對兒童神經中樞系統有很大創傷，並會導致腦炎，令兒童出現抽筋等情況。而視乎發炎病變位置則出現不同徵狀，最顯而易見是不少人病發後失去味覺及嗅覺，甚至有病人出現幻覺，「腦部有炎症影響視覺、聽覺、思緒反應都會出現問題，例如視覺神經部位有發炎就會失常」。

26兒童危殆 小部份非長期病患

兒童危殆個案則錄得26宗，當中小部份病人並非長期病患。

專家小組分析認為其中12宗是因新冠肺炎導致危險，亦有兩宗則屬沒有關係。劉宇隆解釋，無關的個案中有兒童是因扁桃腺發炎而須入深切治療部。不過他強調，出現嘶哮的兒童較多是「無病無痛」，提醒家長要帶子女接種疫苗，並要留意警告徵狀如嘶哮、抽筋、嘴唇發紫、呼吸困難及神智突然轉變或模糊等。

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文章授權轉載自《香港01》

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