上海封城11天 市民怨食品短缺：每天設鬧鐘搶菜都一無所獲

上海封城進入第11天，城市人民對食品供應短缺的抱怨也進入人們的視野。在社交媒體上，出現很多有關上海供應問題的討論。

名為葭亭西的微博用戶就#上海生活物資供應充足#寫道：

「早起蒸上最後一個燒賣，已經連續三天中午吃酸湯麵，從放了七天不太鮮的麵條，到方便麵 到掛麵，每天定鬧鐘搶菜，每天一無所獲」。

網名涂山闖闖的用戶在#上海努力做到蔬菜禮包全覆蓋#詞條下寫了酒店的工作人員就快拿不到盒飯了：

「今天給我們酒店供應盒飯的店家說他買不到菜了，庫存已經見底了我能聯繫的兩家目前都是這個狀況。兩家目前都是這個狀況。我能聯繫的另外一家今天也因為沒菜關門了，是不是因為現在政府把市面上的物資都搜集起來達成禮包全覆蓋這個政策啊？物資不夠，以至於餐飲供應的都買不到了？

酒店不歸居委會管，從頭到尾沒發過菜和吃的，只發了一盒連花清瘟。我本以為手裡掌握兩條盒飯渠道就不用擔心下一頓能不能吃到飯了，看來我是太天真了。」

事實上，上海的食品儲備，包括大米和麵粉都很充足，問題是疫情嚴控之下，怎樣把它們送到顧客的手中。目前，整個2600萬人口的大上海市只配備了1.1萬名快遞人員。網上電商部門也是日夜兼程工作，已到不堪負重的地步。

很多居民開始擔心食品和飲用水即將告罄，媽媽們則焦慮地尋找弄到嬰兒奶粉的渠道。還有蔬菜，周三，網路上有一個（未經查證的）很火的影片，顯示外省向上海運送蔬菜等物資的車隊被卡在進城的高速路上，上海無人接貨。

微博上月半金金金boom就#上海生活物資供應總體充足##上海買菜##叮咚買菜#發表以下感言：

「不發物資！！好不容易搶到的菜直接被取消！！這才是真正的上海！！也許清零最好的辦法就是大家餓死？？ ​」

上海市政府：正全力以赴推進保障工作

上海副市長陳通周四（4月7日）在新聞會上承認居民日常生活受到嚴重影響，稱市政府已連夜召開緊急會議磋商對策。他說，「疫情防控，在商超、菜場還無法正常營業的背景下，電商平台末端配送能力也明顯下降，導致最後一公里、最後一百米矛盾突出。抗疫攻堅戰影響到千家萬戶的生活質量，出現生活物資難以抵達家門的現象，上海正全力以赴推進保障工作。」

上海居民已做了數輪新冠檢測，過去24小時又新增感染人數接近2萬，其中98%無症狀。數據顯示，上海封城後，病毒仍在擴散，無症狀感染者中633人沒有隔離。有人擔心，這將導致取消僅有的快遞服務，但周三上海市委否定了這一傳言。

（綜合報導）

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