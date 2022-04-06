香港對上海啟示：快篩取代核酸 無症狀居家隔離

上海疫情高燒，香港大學專家今天表示，從香港第5波疫情帶來的啟示，建議上海以全民快篩代替耗費資源的核酸檢測；輕症及無症狀感染者改為居家隔離，並對老人加強接種疫苗。

香港大學生物醫學學院教授、病毒學家金冬雁及2名專家，3月29日在國際醫學期刊Emerging Microbes &Infections發表文章，分析從香港第5波疫情中得到的6大教訓。

金冬雁今天接受中央社電訪時指出，香港疫情同樣對上海控制疫情帶來一些啟示。

上海今天宣布全市再展開一次核酸或抗原檢測（快篩），有陽性感染者的重點地區，實施一次核酸篩查，主要採用10合1採樣檢測；沒有陽性感染者的社區等，展開一次快篩。

金冬雁表示，上海已進行了一次2500萬人的快篩及核酸檢測，可以從中比對快篩的準確度。若快篩能夠找出病毒量高的感染者，而沒有或只是走漏一些病毒量低的感染者，則效果已不錯，因為病毒量低的感染者，傳染性也低。

他表示，上海再做大規模核酸檢測是極度耗費人力物力，「上海能夠於一天內完成核酸檢測已經是不得了，但把所有精力放在這裡，別的事情怎樣？」

金冬雁指出，核酸檢測要民眾聚集排隊，增加傳染風險；香港疫情爆發初期，大批市民排隊做核酸檢測，就增加群聚風險。

他指出，在上海當前高感染率的情況下，以10合1混樣檢測，檢測結果很大機會是陽性，之後再做單人單管核酸採樣覆核，過程複雜。而快篩簡單得多。

金冬雁建議，上海可以短時間內再做全民快篩，例如數天內做2至3次，找出感染者，代替現在的大規模核酸檢測。

他又指，上海可從上次全民檢測結果，知道感染者的地域分布；如果感染者已經廣泛分布於上海不同地方，也沒必要再管控。

現在上海會隔離密切接觸者、無症收感染者及輕症病例。金冬雁表示，香港第5波疫情其中一個教訓，是隨著感染人數急升，密切接觸者也會增加，根本沒可能有足夠地方隔離密接者；而且香港爆發第5波，是因為有人在檢疫酒店受感染，再在社區傳播病毒，顯示隔離設施並非萬無一失。

他說，香港疫情最高峰期間，有數以萬計感染者在家中等候送院，並非所有感染者都傳染家人。只要家庭環境許可，每人一間房間，官方再發出居家隔離指引，做好感染控制措施，可以避免傳染家人。

香港疫情爆發初期，將輕症病人收入醫院，加重醫療體系壓力也是另一個教訓。

金冬雁建議，上海不應集中隔離密切接觸者，輕症及無症狀感染者可改為居家隔離，「每天上萬名無症狀感染者都拉去方艙，拉去集中隔離沒必要，疫情繼續燒下去，根本沒可能應付到。這些人不需要醫療照顧，在家數天便會康復」。

不過，有些感染者擔心居家環境擠迫，或家中有小孩老人會被傳染，則政府可安排他們隔離。

金冬雁直言，Omicron是沒有可能清零，「感冒有沒有可能清零？」，上海現在最重要的是保護老人，情況像香港一樣。

香港第5波疫情死亡率異常高，因為很多老人沒有接種或未完成接種2劑疫苗，而且很多老人接種屬於滅活疫苗的科興疫苗，保護力很弱。

他認為上海要立即為老人加強接種疫苗，老人最少要接種3劑滅活疫苗，定期檢測抗體水平，「可能要接種4劑或5劑，直至有足夠抗體水平，接種疫苗相隔的時間可以縮短」。

「如果能夠保護到老人，已經是很安全」，金冬雁說。