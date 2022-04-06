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上海改政策 兒童染疫監護人可自願申請陪護
上海官方今日重新調整兒童感染的陪護政策，指出有特殊需要的兒童感染者，監護人可自願申請陪護。
上海防疫出現成人與兒童分開收治的「骨肉分離」情況，引起爭議。據陸媒澎湃新聞報導，上海今早舉行疫情防控記者會，上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝作上述表示。
官方一改原定的「教條式」防疫政策，吳乾渝表示，「兒童是最柔軟的群體，兒童的感染牽動著大家的心」，為此不斷改進和完善服務保障措施。
吳乾渝表示，在收治上加強專科醫療團隊配備，使他們得到規範的觀察和治療。針對兒童群體設置專門區域，增強照護力量。同時，對有家庭成員感染的情況採取親子收治模式，有利於看護照顧。
吳乾渝接著稱，對於一些有特殊需要的兒童，由監護人自願申請，在充分瞭解可能的健康風險並簽署告知承諾書後，可以陪護。符合陪護條件的家長應在工作人員指導下，做好個人防護，落實規範佩戴口罩、分時用餐、不與兒童共用生活物品等防護措施，嚴格遵守各項管理制度。
上海官方原本以「傳染病防治法」、防控工作要求等為由，強調感染者應當與非感染者隔離，家長要同樣是陽性感染者，才可以同住在兒童區域陪護照顧，一同接受觀察治療，否則不能陪護。
此政策反讓家長問「怎樣可以快速感染新冠？」，亦有人請命要求變通。昨天上海一方艙醫院採親子收治的通融作法，今天官方正式定調監護人可自願申請陪護。
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