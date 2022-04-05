快訊

中職／太狂！潘威倫相隔538天先發 7局無失分豪取147勝

收假日高鐵出狀況！疑動力異常列車延遲 乘客擠爆月台好無奈

香港累計8136人染疫死亡 林鄭：疫情既急且猛

中央社 / 台北5日電
香港特首林鄭月娥。（中新社）
香港特首林鄭月娥。（中新社）

香港第5波疫情至今造成8136人染疫死亡，香港特首林鄭月娥在今天清明節發出新聞稿，表示對染疫死亡的家屬及親友致以最深切慰問，並指疫情來得「既急且猛」，遠超香港的防疫能力。

香港第5波疫情累計8136人染疫死亡，整體死亡率增至0.7%。

林鄭月娥表示，第5波疫情來得「既急且猛」，在2月初農曆新年後更急速惡化，遠超香港政府在抗疫鏈中各個環節的能力；數千名院舍員工和數萬名安養院院舍院友先後染疫，情況危急，至今累計超過8000名人士死亡，當中逾九成是65歲或以上的長者，「令人傷痛」。

她表示，政府自3月初因應疫情變化，並參考援港抗疫的中國專家意見後，已將抗疫重點放在「三減」、「三重」、「一優先」，即全力減少死亡、減少重症、減少感染；處理一些重點人群、重點場所、重點機構；而且以老人為優先。

林鄭月娥昨天正式宣布不會在下屆特首選舉尋求連任，並指「我家人係我最優先考慮，佢哋認為我夠鐘返屋企喇」（我家人是我最優先考慮，他們認為我到了回家的時候啦）。

新冠肺炎 林鄭月娥

延伸閱讀

無銀行帳戶與信用卡 港媒：林鄭卸任要過平民生活不易

傳李家超參選港特首 林鄭月娥稱未收到官員辭職

港特首林鄭月娥宣布不連任 主要是家庭考慮

香港特首林鄭月娥 宣布不尋求連任

相關新聞

發現5例確診後太原實施「軟封城」 離開需審批報備

大陸山西省太原市4月3日共發現5例新冠肺炎確診者，同日太原市疫情防控領導小組辦公室發布「2022年第18號公告」，宣布自...

上海單日染疫破萬 專家：因將潛在感染都「挖」了出來

中國大陸上海市疫情嚴峻，4日新增本土新冠肺炎確診病例268例、本土無症狀感染者1萬3,086例，面對無症狀感染人數首次破...

韓國出口服裝帶新冠病毒？北京、遼寧、江蘇均傳確診

據人民日報社旗下《健康時報》報導，北京、遼寧、江蘇近日接連傳出因韓國進口服裝而導致的確診病例。遼寧省大連市疾病預防控制中...

批防疫像待「看守所」 山東研究生遭開除 教授聲援被刪文

山東省魯東大學研究生孫健，因為反對校方實施頻繁的全員核酸檢測政策，並在校內舉牌抗議，近日被校方開除。

上海外賣員睡在站點日接逾百單 配送費不變有委屈有溫馨

3月28日起，上海展開兩階段封城，以黃浦江為界分浦東先封控到4月1日，浦西則由4月1日封控到4月5日。封城初期，有浦東居民反映買不到菜，叫不到外賣，引發輿論熱議。一名來自外送平台「餓了麼」的外賣員崔崔，分享了自己在浦東封控期間送外賣的故事。 崔崔說，封城後自己每日接90到100單，且一個站點10名員工有7人被隔離，因此常常「卡餐」（備餐超時）讓客人等逾2小時。有的客人會罵外賣員，有的則願意體諒他們的辛勞，留下溫馨留言和小費。

北京服裝店釀9人染疫 要求非冷鏈貨品進口先存放7天

中國大陸近日本土新冠疫情嚴峻，首都北京也難置身事外。據北京市政府5日下午召開記者會通報，4月4日16時至5日16時，全市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。