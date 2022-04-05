香港增3254例確診 連續3天低於4千例

3月28日起，上海展開兩階段封城，以黃浦江為界分浦東先封控到4月1日，浦西則由4月1日封控到4月5日。封城初期，有浦東居民反映買不到菜，叫不到外賣，引發輿論熱議。一名來自外送平台「餓了麼」的外賣員崔崔，分享了自己在浦東封控期間送外賣的故事。 崔崔說，封城後自己每日接90到100單，且一個站點10名員工有7人被隔離，因此常常「卡餐」（備餐超時）讓客人等逾2小時。有的客人會罵外賣員，有的則願意體諒他們的辛勞，留下溫馨留言和小費。

2022-04-05 18:08