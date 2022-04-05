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香港增3254例確診 連續3天低於4千例

中央社 / 台北5日電

香港疫情持續但呈現緩和，今天通報新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）3254例，連續3日確診數低於4000例。

香港電台報導，香港今天新增3254例COVID-19確診個案，包含1658例經核酸檢測陽性，以及1596例經快速抗原測試（快篩）呈報陽性個案。

新增個案中有16例為境外輸入個案，其中14例是在機場檢測時發現。

香港醫管局表示，過去24小時，新增81名確診病人死亡，年齡介於60至100歲，其中38人來自養老院。在死亡者中，有54人沒有注射疫苗紀錄、14人只注射1劑、12人注射2劑、1人注射3劑。另外，補登錄的死亡人數則有6人，年齡介於59至97歲。

香港第5波疫情至今累計有116萬5千多人確診。

新冠肺炎

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