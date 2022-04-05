上海外賣員睡在站點日接逾百單 配送費不變有委屈有溫馨

3月28日起，上海展開兩階段封城，以黃浦江為界分浦東先封控到4月1日，浦西則由4月1日封控到4月5日。封城初期，有浦東居民反映買不到菜，叫不到外賣，引發輿論熱議。一名來自外送平台「餓了麼」的外賣員崔崔，分享了自己在浦東封控期間送外賣的故事。

崔崔說，封城後自己每日接90到100單，且一個站點10名員工有7人被隔離，因此常常「卡餐」（備餐超時）讓客人等逾2小時。有的客人會罵外賣員，有的則願意體諒他們的辛勞，留下溫馨留言和小費。

崔崔透露，上海浦東封控前，自己一直在浦西普陀曹楊站送外賣，但因為家住浦東，3月28日他就轉到位於浦東的康橋站點。疫情之下，外賣需求暴增，「我遇到了做外賣工作以來的接單峰值。平時高峰期接單也就是11單左右，而那幾天，只要上線就是十五六單一起掛進來，一天下來要達100多單。忙，非常忙，可謂忙到爆炸。」

崔崔指，自己對康橋區域的路況非常熟悉，閉着眼睛都能走。「我6點半起床，6點50開始上線接單。早高峰忙完，稍微休息一會兒；接着就準備午高峰，下午有一個多小時的調休，然後就是備戰晚高峰，一直忙到晚上12點才收工。」

崔崔表示，自己在浦東封區的5日睡在外賣員的站點，「我們站一共四個人。大家在地上鋪了紙箱子，50元（編按：人民幣．下同）的被縟往地上一卷，就是我們的床了。」站裏條件很簡陋，但忙碌整日的外賣員也要承受，回來倒頭就睡。經歷多日連軸轉的「爆單」工作，這兩天崔崔剛剛收戰，才終於回到所住的小區。

崔崔提到，那段時間，浦東的外賣運力資源很緊張，10個外賣員中7個被隔離，剩下的外賣員只能互相打氣。「我們完全送不過來，當時我手裏的單子，10單裏有8個超時，有的甚至超時達2個小時。」當時一戶商家有5個人做後廚，那段時間，後廚一般只剩2個人，而接到的訂單卻是平時的兩三倍。所以「卡餐」是常有的事。

崔崔指，有的客戶會因為超時很焦躁，「我一個同事前幾天就被罵了。那位客戶下了好幾回單，一直沒人接單，同事接單後，客戶劈頭蓋臉就把他罵了一通」。他的同事當時覺得很委屈。還有人說，外賣員在發國難財。但實際上，外賣員在封控期間收到的配送費和往日是一樣的，只是多一些補貼。

崔崔表示，大多數的客戶還是很理解他們的處境和付出。「那天，我接到一單，一看可能會超時，就給訂餐的小哥哥打了電話，告訴他我手上排着30個訂單，可能會延時。小哥哥聽了安慰我，稍微晚一點沒事的。」過了一會兒，那位男子又打給崔崔讓他放心，說他不怎麼餓，只要把餐送到他小區門口就行了。

結果這一單，崔崔超時了一個多小時才送到，「那位小哥哥沒有任何怨言，還給了我8.8元的打賞。那一天，雨下得厲害，我渾身都濕透了，可我感到很暖心。」

崔崔說，其實不僅是客戶，商家對外賣員也很照顧。有位客戶嫌超時太長，就取消了訂單，「按照約定，超時屬於我的責任，這一單由我買單。可商家知道這個情況後，馬上跟公司溝通，自己背下了這一單。」

另外很多民眾也在下單和評價時溫馨留言：「疫情這麼嚴重你們還堅持配送，辛苦了！」、「感謝外賣小哥哥的付出！」。這些鼓勵為像崔崔一樣的外賣員增添動力。

外賣員：封控期間路上沒人 心裏有恐懼

崔崔回憶，封控期間，浦東的路上基本沒有人，餐點也只要送到小區或園區門口就行，業績非常好。「但說老實話，我心裏也是很恐懼的，雖然站點每天都會給我們安排測核酸、做防護措施，但我們也是風險很大的人群。」

隨着居民儲備日趨完備，站點的外賣單數量漸漸下來。這兩天，崔崔也回到了所住小區，和居民們一起「足不出戶」。「我也收到了鎮裡送來的蔬菜大禮包，裏面有雞毛菜、土豆（薯仔）、生菜、辣椒、圓白菜等。加上之前陸陸續續的儲備，家裡應該也能扛過一段時間了」。

崔崔說自己來自山西陽泉，來上海已有10年，在做外賣之前，曾在電子廠工作過，也創過業。「我很喜歡這些年在上海奮鬥的日子」，崔崔感性表示，「我愛上海，上海是努力者、奮鬥者的天堂，只要你願意努力、願意付出，就一定有收獲。這是我真真切切切的感受。」

崔崔也透露，目前仍舊有一些同事還在崗位上繼續奮戰。他希望上海能早日戰勝疫情，自己也能早點回到外賣崗位上。

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文章授權轉載自《香港01》