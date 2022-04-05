三款新冠疫苗 開展臨床試驗

本月3日至4日，康希諾生物、國藥集團中國生物和石藥集團的三款國產新冠疫苗，相繼獲得大陸國家藥品監督管理局批准開展臨床試驗。

據環球時報，康希諾生物4日在港交所發布公告稱，該公司開發的mRNA新冠疫苗已獲得大陸國家藥品監督管理局藥物臨床試驗批件。臨床前研究結果顯示，該款疫苗可以誘導出針對多種世界衞生組織認定的重要變異株（包括當前流行株）的高滴度的中和抗體，與以原型株為基礎開發的現有新冠疫苗相比廣譜性更強，可以更有效地保護機體免受現有變異株的感染。

3日，大陸國藥中生宣布，其第二代重組蛋白新冠疫苗，獲得大陸國家藥品監督管理局頒發的臨床試驗批准文件。

據國藥中生指出，二代重組新冠疫苗（NVSI-06-08）是中國生物研究院基於自主建立的計算結構疫苗學技術平台，在第一代重組新冠疫苗（NVSI-06-07）的基礎上，通過對流行株突變位點的進化規律和免疫逃逸能力進行計算分析，設計研發的第二代廣譜新冠疫苗（突變集成三聚化RBD）。

同樣在本月3日，石藥集團也宣布，其開發的新型冠狀病毒mRNA疫苗「SYS6006」已獲大陸國家藥品監督管理局批准，可開展於大陸的臨床研究。

大陸國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長、國家衞健委科技發展中心主任鄭忠偉3月22日曾表示，大陸已經實現了5條技術路線臨床試驗的全覆蓋。

目前已經有16款在境外開展三期臨床試驗，7款獲得附條件上市或緊急使用批准，2款納入世界衞生組織緊急使用清單。