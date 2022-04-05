三款新冠疫苗 開展臨床試驗

聯合報 / 記者賴錦宏／綜合報導
大陸中國生物研究院第二代重組新冠疫苗。（香港文匯網）
大陸中國生物研究院第二代重組新冠疫苗。（香港文匯網）

本月3日至4日，康希諾生物、國藥集團中國生物和石藥集團的三款國產新冠疫苗，相繼獲得大陸國家藥品監督管理局批准開展臨床試驗。

據環球時報，康希諾生物4日在港交所發布公告稱，該公司開發的mRNA新冠疫苗已獲得大陸國家藥品監督管理局藥物臨床試驗批件。臨床前研究結果顯示，該款疫苗可以誘導出針對多種世界衞生組織認定的重要變異株（包括當前流行株）的高滴度的中和抗體，與以原型株為基礎開發的現有新冠疫苗相比廣譜性更強，可以更有效地保護機體免受現有變異株的感染。

3日，大陸國藥中生宣布，其第二代重組蛋白新冠疫苗，獲得大陸國家藥品監督管理局頒發的臨床試驗批准文件。

據國藥中生指出，二代重組新冠疫苗（NVSI-06-08）是中國生物研究院基於自主建立的計算結構疫苗學技術平台，在第一代重組新冠疫苗（NVSI-06-07）的基礎上，通過對流行株突變位點的進化規律和免疫逃逸能力進行計算分析，設計研發的第二代廣譜新冠疫苗（突變集成三聚化RBD）。

同樣在本月3日，石藥集團也宣布，其開發的新型冠狀病毒mRNA疫苗「SYS6006」已獲大陸國家藥品監督管理局批准，可開展於大陸的臨床研究。

大陸國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長、國家衞健委科技發展中心主任鄭忠偉3月22日曾表示，大陸已經實現了5條技術路線臨床試驗的全覆蓋。

目前已經有16款在境外開展三期臨床試驗，7款獲得附條件上市或緊急使用批准，2款納入世界衞生組織緊急使用清單。

新冠肺炎

延伸閱讀

疫情延燒 中國批准2款mRNA疫苗臨床試驗

對抗COVID-19 瑞典提供第4劑疫苗給65歲以上民眾

憂鬆綁匡列致疫情爆發 陳時中：中國封控也達不到效果

德男子為賣疫苗卡打了90劑不同廠牌疫苗 仍安然無恙？

相關新聞

上海2500萬人普篩 解放軍馳援

上海本土疫情仍嚴峻，單日新增本土病例達九千多例，當局昨對全市約兩千五百萬人展開核酸檢測。解放軍派出衛勤力量兩千多人，加上...

三款新冠疫苗 開展臨床試驗

本月3日至4日，康希諾生物、國藥集團中國生物和石藥集團的三款國產新冠疫苗，相繼獲得大陸國家藥品監督管理局批准開展臨床試驗...

泉州分區分級防疫 有序恢復生產

自3月13日發現本土新冠肺炎疫情以來，截至4月3日24時，大陸僑鄉福建泉州累計報告本土確診病例1062例，首日實現社會面...

新聞眼／抗疫能打閃電戰 穩經濟靠持久戰

上海正在以快速切入快速移出的形式，想打一場抗疫的閃電戰。本來就壓力重重的中國大陸經濟，則正在投身一場就「穩增長」的持久戰...

僑胞驛站 守護疫期心理健康

「有一女學生，原就有輕度抑鬱症狀，因疫情在家被母親責罵，再次引發抑鬱。經過心理疏導，現在她狀態平穩。」「還有一案例，當事...

除機場線 5日凌晨起上海全市交通仍暫停

上海市交通委4日晚間發布，5日凌晨3時後，除了機場線運行線路方案維持當前狀態不變外，其他像是軌道交通、公車行業、網約車等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。