僑胞驛站 守護疫期心理健康

「有一女學生，原就有輕度抑鬱症狀，因疫情在家被母親責罵，再次引發抑鬱。經過心理疏導，現在她狀態平穩。」「還有一案例，當事人因被隔離而情緒暴躁，產生極端想法，主動要求心理輔導。」3月11日福建省漳州市出現本土新冠肺炎疫情以來，漳州市薌城區僑聯僑胞心靈驛站站長鄭迎春已接待了近50次電話諮詢，還多次開展線下心理諮詢，幫助緩解來訪者的不良情緒，增強他們的信心，讓他們以健康心態積極抗疫。

據中新社，鄭迎春表示，疫情期間的心理諮詢量增長不少，有時半夜了，我們還在線上接受諮詢。根據報導，鄭迎春的爺爺是印尼華僑，她的父親出生於印尼，小時候回來定居，從華僑大學畢業後在漳州任教。早先為語文老師，後轉職學校心理諮詢師已十幾年。

平日裡，鄭迎春和僑胞心靈驛站的心理諮詢師們致力於引導僑胞僑眷正確的家庭教育觀，被稱為「開心老師」。疫情下，現年53歲的鄭迎春「疫」不容辭，出任薌城區政府疫情防控指揮部心理干預組負責人，帶著她的心理諮詢師團隊一起守護著「疫」線上的心理健康。 薌城區政府已成立心理危機應急專家組，並建立了100人的心理諮詢師志工團隊，開展相應心理輔助。

鄭迎春說，有時半夜也會接到任務。並列舉了疫情期間諮詢較多的幾種情況：孩子在家不上網課，迷戀網遊不聽勸，家長大打出手；居家接觸頻繁，夫妻關係緊張；工作受波及，經濟來源減少，引發焦慮；密接者隔離倍感孤獨和脆弱，失眠又暴躁……

鄭迎春認為，人的內心需要積極適應外界變化，愛護自己的心靈，讓身心健康；要學會對自己說愛、對別人表達愛，這非常重要。助人的初心、解決問題的快樂，讓鄭迎春頗有成就感。

楊惠卿也是僑胞心靈驛站的一名心理諮詢師，經常和鄭迎春搭檔，配合默契。她說，疫情期間，為瞭解矛盾的源頭，她會讓來訪者在吵架前用手機錄下吵架內容；經過拿手機、按錄音這一舉動緩衝，不少人架也吵不成了，矛盾也淡化了。

「人的心理都有盲區，但盲區不是病，通過及時疏導、轉念，是可避免問題擴散的，這就是心理上的治未病。」楊惠卿希望大家多關注自身的心理健康，確保身心健康才能更好應對疫情。