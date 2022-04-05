泉州分區分級防疫 有序恢復生產

自3月13日發現本土新冠肺炎疫情以來，截至4月3日24時，大陸僑鄉福建泉州累計報告本土確診病例1062例，首日實現社會面動態清零。

據中新社，在4日召開的泉州疫情防控工作情況新聞記者會上，泉州市副市長陳小輝透露，泉州於3日開展第9輪區域核酸檢測，第一次實現了新增陽性感染者均從集中隔離點中發現。

據通報，4月3日0—24時，泉州報告新增確診病例13例（其中11例由無症狀感染者轉為確診）；新增無症狀感染者25例。

面對本土疫情倒春寒，作為大陸民營經濟大市，泉州正積極統籌推進疫情防控與經濟社會發展。

繼推出全力抗疫助企保民生促發展的33條措施後，泉州於4日發布通告，實施分區分級差異化防控。除鯉城區、豐澤區、晉江市、永春縣全域，以及其他縣市區的封控區、管控區外，其他區域有序恢復社會生產生活秩序。

此外，泉州不少民營企業以閉環管理方式，保障不停工不停產。

「疫情消息一傳來，我們迅速做出反應，實行全封閉式管理。」特步集團製造事業部總經理汪劍表示，為加強疫情防控，企業安排核酸檢測專場，為所有住廠員工和家屬免費提供吃、住及口罩等防疫物資；保障生產物料和員工生活物資正常供應，最大限度克服疫情帶來的不利影響。

陳小輝指出，一旦再有零星散發疫情出現，泉州將迅速撲滅，阻斷傳播風險，保持疫情防控持續向好態勢。