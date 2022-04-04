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疫情延燒 中國批准2款mRNA疫苗臨床試驗

中央社 / 台北4日電

康希諾生物、石藥集團及中國國藥集團中國生物等3家公司近2天先後宣布，自家正在研製的COVID-19疫苗獲准進入臨床試驗階段。其中2款為中國至今仍未施打的信使核糖核酸（mRNA）疫苗。

綜合中國媒體報導，康希諾生物今早以陸股上市公司身分發布公告指出，公司開發的mRNA疫苗已獲得中國國家藥品監督管理局的藥物臨床試驗批件。

也是陸股上市公司的石藥集團則於3日晚間公告，公司開發的mRNA疫苗SYS6006，已獲中國官方批准開展臨床研究。

同一天，中國國藥集團中國生物也發布上市公司訊息，指公司研製的第2代重組蛋白疫苗，也獲得中國官方的臨床試驗批准文件。

康希諾表示，旗下mRNA疫苗是在2020年5月與加拿大Precision NanoSystems（PNI）公司達成協議，由PNI負責疫苗開發；康希諾負責臨床前測試、人體臨床試驗、監管批准和商業化，且有權在亞洲（日本除外）將這款疫苗商業化；其他地區則由PNI保留。

石藥集團則宣稱，旗下mRNA疫苗屬自主（自行）研發，係根據毒株流行情況進行「針對性的抗原突變設計」。而臨床前研究表明，這款疫苗對當前主流突變毒株「具有良好的免疫保護效力」。

COVID-19疫情爆發2年多來，中國國內雖在研究mRNA疫苗，但至今一直沒有獲准上市，絕大部分仍使用傳統技術的滅活疫苗，被普遍認為難以抵擋變種病毒的侵襲，防護力與mRNA疫苗相較並不充分。

在上述2款mRNA疫苗之前，由沃森生物和艾博生物合作研發的mRNA疫苗正處於三期臨床試驗階段，同時正進行人體注射第3劑的相關研究。

新冠肺炎 疫苗

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