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上海疫情持續升溫 女染疫流浪街頭3天無人理會
上海疫情持續升溫，當局的封城措施引發不少亂象。近日一名來自山東並在上海做小買賣的女子聲稱，她染疫了三天也沒人理會，更無法回住處，為此要在街頭流浪三天。相關影片在網上引發關注後，這名女子在3月31日已獲當局接到指定地點隔離。
根據網上影片，這名女子來自山東省臨沂市蘭陵縣，她在上海做小買賣養家糊口，聲稱自己染疫了三天也沒人理會。因為她是外地人，即使在一個小區裏租了房子（月租3500元人民幣），居委會也不讓她進去。
這名女子稱，因此她在上海的街頭流浪了三天，晴天時就睡在大馬路上，下雨時就找一處橋底下睡覺。因為受到感染，她有咳嗽、喉嚨痛等徵狀。
由山東省臨沂市政府出面協調後，這名女子在3月31日已被醫護人員接到指定地點隔離救治並妥善安置。
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文章授權轉載自《香港01》
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