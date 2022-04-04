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上海完成全市核酸檢測 繼續封控足不出戶
上海市官方今晚7時09分宣布，全市「順利完成了新一輪核酸採樣工作」，隨後還將進行檢測、複核、人員轉運和分析研判，全部完成後再確認後續管控措施。在此之前仍將「嚴格落實足不出戶」。
這項消息是由上海市新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情防控工作領導小組辦公室宣布。
這項宣布指出，鑑於近日陽性感染者數量居於高位，為遏制疫情擴散蔓延，保障人民群眾生命安全和身體健康，盡快實現「社會面動態清零，在廣大市民的積極配合下，4月4日全市順利完成了新一輪核酸採樣工作」。
宣布提到，隨級還將「有序開展檢測、複核、人員轉運和相關分析研判工作」。待上述工作全部完成級，將「根據國家有關規定，結合篩查結果，明確後續管控措施」。
宣布最後強調，「在此之前，全市將繼續實施封控管理，除因病就醫等外，嚴格落實足不出戶」。
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