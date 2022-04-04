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上海市2500萬人一日核酸檢測 15省3.8萬醫務進駐

中央社 / 台北4日電

中國上海市今天執行COVID-19全市核酸檢測，受檢人數近2500萬人。因應這項龐大採檢工程，約有3.8萬名醫務人員從15省區市調度進駐上海市。官方強調，核酸檢測應檢卻未檢者將予以處罰。

上海市4日執行全市核酸檢測，受檢人數近2500萬人，香港知名影星劉嘉玲在社交平台微博個人帳號自曝，已經前往站點完成採檢。台灣男星彭于晏也被捕捉到前往檢測的身影，和醫務人員合影照片在微博上流傳，但並未獲得其工作室證實。

據央視新聞報導，國家衛健委醫政醫管局長焦雅輝表示，目前全國15個省區市派出了3.8萬多名醫務人員，部分人員承擔方艙醫院醫療隊任務，還有部分人員負責核酸採樣以及實驗室工作；另還調集了核酸檢測238萬用管支援上海。

上海市公安局黨委副書記、副局長張亞宏今天在上海市新冠肺炎疫情防控工作記者會上指出，對於核酸檢測應檢未檢、違反防疫規定、故意擾亂防疫秩序等行為者，若拒不改正、情節嚴重，將由公安機關依法處罰。

張亞宏說，近來發生的類似案件包括，有人故意躲避核酸檢測，多次掛斷工作人員來電，在家不出門。另還有人擅自離開封控小區，拒絕配戴口罩，這些案例都已經對行為人依法做出行政處罰。

界面新聞4日以「如何在2500萬人口大城市施行核酸檢測？」為題撰文。文中指出，在各方資源緊急調動馳援上海市的前提下，將可跨越受檢人口基數龐大的難關。

這篇文章提到，採樣、標本配送、檢驗到上傳結果，每個環節都需要匹配相對應的人力。瑞慈體檢機構主任王改珍於3月31日採訪中表示，醫務人員每人次每天採樣人數可達600至1000次，因應短時間內大量核酸檢測需求，除了公立醫院以外，體檢中心等民營醫療機構也投入人力支援。

報導指出，自動化設備也導入核酸檢測工作，過往核酸檢測樣本採集完成後，大多是由醫療機構、檢測機構將樣本自行運到實驗室，目前由於許多採檢地方在居民住宅區，距離檢驗機構較遠，因此會由街道社區衛生服務中心統一安排樣本運輸，根據檢測單位不同，有的送達醫院實驗室，有的送至第三方實驗室。

因應大規模篩查，自動化設備省去了需要人工操作的前置處理步驟，例如，不需要人工擰瓶蓋，而是通過自動化開蓋、關蓋，同時錄入條碼訊息，檢測人員只要將處理好的樣本放進設備內，就可以從事其他步驟，原本需要3至4人完成的工作量，交給機器即可，檢測效率提高。

新冠肺炎 上海

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