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上海疫情燒 傳浙江令6市支援3萬人隔離場所

中央社 / 台北4日電
上海疫情持續延燒，中國網路傳出，浙江省官方向杭州等6市下達通知，要求提供容量共3萬人的場所供上海密接、次密接者隔離需求。 歐新社
上海疫情持續延燒，中國網路傳出，浙江省官方向杭州等6市下達通知，要求提供容量共3萬人的場所供上海密接、次密接者隔離需求。 歐新社

上海疫情持續延燒，人員隔離量能捉襟見肘。中國網路傳出，浙江省官方向杭州等6市下達通知，要求提供容量共3萬人的場所供上海密接、次密接者隔離需求。但這項通知目前無法查證其真偽。

這份通知3日一度在中國網路上迅速流傳，但不久即被刪除。根據中國網友截圖顯示，這份文件題為「關於從上海市轉運人員至杭州市等6個地市集中隔離的通知」，並標註「特急」二字。

根據截圖，通知下方露出了「省人民」三字的圓形官章，似乎隸屬「浙江省人民政府」。但文件最上方及文末署名的發布單位具體名稱則沒有顯示；至於通知的下達對象，則是杭州、寧波、湖州、紹興、金華、台州等6個地級市的疫情防控工作領導小組。

通知提到，「根據黨中央、國務院部署，按照國家應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制統籌安排，為助力上海市做好新冠肺疫情應急處置工作、經省新型冠狀病毒肺炎疫情防疫組同意」，決定由上述6市「為上海市密接、次密接等提供儲備隔離場所」。

通知指出，「計劃向杭州市和寧波市各轉運1萬人、向湖州市和台州市各轉運2000人，向紹興市和金華市各轉運3000人；杭州市和寧波市須於4月3日中午12時前，做好首批各5000人的隔離準備工作」。

通知說，請上述6市「提高政治站位，主動擔當作為，市級層面立即成立工作專班，按照『標準更高、管理更嚴、服務更暖』的要求，著手做好集中隔離場所各項準備工作；每個隔離場所均要設立專班，培訓工作人員，規範做好防控消毒、健康觀察、安全保衛、後勤保障、人員轉運等各項工作，杜絕發生交叉感染和風險外溢」。

這項通知還要求，上述6市的每個上海轉運集中隔離場所，都要派駐1名屬地（在地）衛生監督人員，做好日常指導工作。這6市須各明確（確認）1名聯絡員，於4月3日上午11時前「將名單報送我辦」。

中國網友對這項通知的看法不一，主要仍在於文件的真偽難辨。有網友指出，上海這波光是染疫人數就已達約6萬人，而需要被隔離的密切接觸者、次密切接觸者人數勢必高於此數。因此，向隔鄰的浙江轉移3萬名密接及次密接人員，並不意外，也同時證明上海的隔離量能已經飽和，才會亂象叢生。

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