香港新增3138例 本波疫情逾116萬例確診

香港官方今天通報，新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）3138例，第5波疫情累計確診逾116萬例。

根據香港電台、明報、香港01等港媒報導，香港衛生防護中心公布，截至今天凌晨0時新增3138例確診，包含1589例核酸檢測陽性個案及1549例快速檢測（快篩）呈報個案。第5波疫情累計116萬1929例陽性個案。

另據香港醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻通報，香港過去1天新增77名在公立醫院因COVID-19離世的患者，年齡介於41歲至99歲。

昨日死亡的患者中，有26人來自養老院，65人是65歲以上長者。此外，有41人沒有接種COVID-19疫苗紀錄，21人注射2劑，13人注射2劑，2人注射了3劑。

另因數據滯後，香港醫管局補呈報3月3日至4月2日共8例死亡個案，年齡介於73歲至101歲。

劉家獻表示，雖然每日新增死亡案例數近期有下降，但目前仍有許多死亡病例仍未接種疫苗。以今天死亡個案為例，有8成未完成疫苗接種。