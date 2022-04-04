中國清零總方針 分析：20大後也不會輕易調整

中國緊抓清零總方針應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，激進防疫帶來亂象叢生。專家分析，中國仍欠缺更有效疫苗和治療藥物，預期中共20大召開後，官方也不會輕易調整清零政策。

中國堅持清零總方針，以往有評論認為，防疫成績牽動中共20大人事布局，激進防疫作為都與中共20大有關。北京師範大學政府管理研究院長唐任伍接受新加坡聯合早報訪問時說，「20大以後就能放開？這是人們一種天真的想法」。

唐任伍表示，病毒變異株Omicron傳染力強、波及面積大，這是武漢以來最嚴重的一波疫情，病毒再變種就會為防疫增添不確定性。中國目前醫療資源不足，欠缺更有效疫苗和治療藥物，抗疫一旦鬆懈就可能加重醫療負擔，造成更大經濟損失。

他預期，縱使下半年中共20大召開後，官方也不會輕易調整清零政策，一定要等到更有效疫苗和治療藥物問世後，將COVID-19疫情控制住才有可能放開；以目前Omicron傳染力度來看，根本還沒完沒了。

中共總書記習近平於3月17日主持召開中央政治局常務委員會議時表示，堅持科學精準、動態清零，盡快遏止疫情擴散蔓延勢頭。習近平一番話為防疫方向指明方向，官方續採清零態度對待看不見的病毒。中國國務院副總理孫春蘭4月2日赴上海，也再次強調堅持「動態清零」總方針不動搖。

追求清零的激進防疫衍生多重亂象。上海市發生數起慢性病患者求醫遭拒因而病發死亡的不幸事件；官方要求染疫、未染疫者分開收治，強迫母嬰分離引起大眾撻伐。另還有剛做割雙眼皮美容手術女子因為封控遲未能回診拆線，只能由醫師帶著工具前往社區隔著柵欄執行拆線。

這波疫情的無症狀感染者比重高。據中國國家衛生健康委員會官網資料，中國3日新增COVID-19本土病例1萬3137例，其中無症狀感染者高達1萬1771例，比重達89.6%。有評論寫下，「上海現在就是一群疲憊不堪的醫護把一堆瀕臨死亡的病人擋在醫院外，守著一病房生龍活虎的無症狀感染者刷手機」。