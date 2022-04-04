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輝瑞口服藥投入抗疫 中國國產藥仍難產

中央社 / 台北4日電

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輝瑞口服藥Paxlovid投入抗疫，中國多個省分獲配送。輝瑞口服藥的使用使中國國產口服藥的催促聲浪加大，直指有能力國產才能免除受制於單一藥廠和藥價。

輝瑞口服藥Paxlovid（中國譯名：奈瑪特韋片/利托那韋片組合包裝）在2月11日經國家藥監局應急附條件批准。國家衛生健康委3月15日發布新冠肺炎診療方案修訂要點，將Paxlovid寫入診療方案。

綜合第一財經、北京日報、財經大健康等媒體報導，第一批2.12萬盒Paxlovid藥物於3月17日送抵上海浦東國際機場口岸入關。截至3月27日，吉林、上海、廣東、福建、江西、山東、浙江和廣西等8省分已獲配輝瑞口服藥，用於臨床第一線救治。中國醫藥拿到Paxlovid在中國經銷權。

Paxlovid每盒價格是人民幣2300元（約新台幣1萬元），可連續服用5天，即1個療程。這個價格略低於在美國定價，美國定價1個療程約為530美元（約新台幣1萬5100元）。

Paxlovid適用於發病5天內的輕症患者，以及普通型且伴有進展為重型高風險因素的成人和青少年。病毒學家常榮山直言，這款藥「很貴」。

財經大健康報導指出，Paxlovid作為獨家藥物，短期內難降價，新的競爭者出現才能撼動定價。中國國內目前有17款小分子COVID-19口服藥研發中，1個療程的定價可能在人民幣500元左右，上下浮動人民幣200元。

一名醫護人員接受財經大健康採訪時指出，在這波變異株Omicron疫情中，有些輕症病人或是無症狀感染者還用不上Paxlovid，因為這些藥物不便宜，以經濟角度來看沒有必要。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明提醒，Paxlovid與不少藥物相衝，例如某種降膽固醇的藥物，如果與Paxlovid一起使用，可能會導致肌肉痛甚至橫紋肌溶解，後者是可能危及生命的不良反應。Paxlovid有腎毒性，嚴重肝或腎功能不全者都不建議服用，使用這個藥物要很小心。

醫藥學術討論網站醫微客撰文指出，Paxlovid的高價愈加凸顯中國研發國產口服藥的重要性，大多數研發中的藥品卻都遇到了臨床的問題。

這篇文章提到，國家藥監局對COVID-19口服藥三期臨床審批標準，仍是以症狀改善為臨床終點，尤其是降低低重、危重患者的死亡率；但當病毒株發生變化時，例如，變異株Omicron使得感染人群大多是無症狀和輕症，重症和住院人數占比極少，這使得目前中國的臨床試驗執行極為困難。

新冠肺炎

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