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上海疫情嚴峻之際 北京也新增5個本土確診

中央社 / 台北4日電

中國3月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大爆發，上海淪為重災區之際，首都北京也新增5例本土確診，集中在朝陽區，皆因核酸檢測呈陽性反應。

根據中國媒體財新網報導，截至4月4日7時，朝陽區新增5例核酸檢測陽性，都是在望京專營韓國服裝店的店員和親友。

據朝陽區疾病預防控制中心發布的消息，朝陽區已第1時間啟動應急回應，展開逐一篩檢、管控和核酸檢測。

目前朝陽區已管控核酸檢測呈陽性患者的工作場所、居住地及涉及主要風險區域，人員只進不出，並設立現場指揮部。

中國近期疫情嚴峻，當局甚至動員解放軍抗疫，不過官方今天通報，自3月疫情大爆發以來，單日新增確診數連續第2天破萬達1萬3267例。

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