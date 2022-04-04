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中國疫情壓不下來 新增確診數續破萬

中央社 / 台北4日電

中國大陸COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，當局甚至動員解放軍抗疫。官方今天通報，自3月疫情大爆發以來，單日新增確診數連續第2天破萬達1萬3267例。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，4月3日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1405例，其中本土1366例，以吉林省836例最多，其次是上海425例；另有境外移入39例。

至於新增的無症狀感染病例數，境外移入91例，本土1萬1771例，以上海8581例最多，其次是吉林省2742例。

中國官方公布2日新增確診加上無症狀感染數高達1萬3287例；3日仍破萬達1萬3267例。

自從3月疫情大爆發以來，上海因防疫過度，陸續發生民眾就醫延誤而不幸致死。中國記者陳季冰在網上撰文指出，上海防疫有如計劃經濟，難應對疫情。

公眾號「上海發布」最新的通報，上海新增確診加上無症狀感染達9006例，高於昨天通報的8226例，當局仍堅持動態清零的抗疫策略，今天全市約2500萬人將展開核酸檢測。

估計中共解放軍動員衛勤2000餘人，加上周邊各省支援醫療人數約萬人，因應龐大採檢和收治量。

2年來自視「防疫模範」、先前都是派員支援外地的上海疫情延燒，天津、江蘇、浙江、安徽等外省市醫護人員在官方營造「八方來援」的氣氛下，近來陸續被動員前往上海支援防疫工作。

截至3日24時，中國大陸現有確診2萬5724例，累計死亡4638例，累計報告確診15萬6143例。

港澳方面，香港特別行政區累計確診30萬5375例（出院5萬964例，死亡8172例），澳門特別行政區累計確診82例（出院82例）。

新冠肺炎

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