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昔日支援外省 上海疫情發燒如今接受外省來援

中央社 / 台北3日電
圖為江蘇省援滬醫療隊出發，奔赴上海協助醫療救治工作。（中新社）
圖為江蘇省援滬醫療隊出發，奔赴上海協助醫療救治工作。（中新社）

2年來自視「防疫模範」、先前都是派員支援外地的上海疫情延燒，天津、江蘇、浙江、安徽等外省市醫護人員在官方營造「八方來援」的氣氛下，近來陸續被動員前往上海支援防疫工作。

但除醫療團隊外，中國網路近來流傳一段影片，內容是山東省特警車隊接受防疫人員夾道舉手敬禮，浩浩蕩蕩地駛離蒙陰縣，開往上海方向的高速公路，引起網友議論。有網友猜測，這批山東特警似是被派往上海協助「維穩」任務。

綜合人民日報等媒體報導，中國國家「援滬醫療隊」已組建來自江蘇、浙江、安徽、山東、江西、天津、海南等省市的醫務人員，將分批同在4日抵達上海支援。

在此之前，最新一批加入支援的是天津。1500名天津醫療隊員今天啟程前往上海，內含250名醫生及1250名護士，支援對象是上海的方艙醫院。後續還將有500名醫護人員組成的「核酸採樣隊」前往上海支援。

在此之前，隔鄰的江蘇則從3月27日起就派員支援上海，到4月1日止的支援人力已超過5000人，其中包括1支人數達1026人的「方艙隊」，支援對象則是浦東臨港方艙醫院的部分病區。

同樣隔鄰的浙江，3月28日起則派遣浙江大學醫學院附屬第一醫院、第二醫院、邵逸夫醫院等7家省級醫院及多家地方醫院的數千名醫護人員支援上海，從事核酸採樣和集中隔離點相關工作。

安徽也在3月底派遣淮北、亳州、蚌埠、六安、馬鞍山、安慶、銅陵等地的核酸檢測人員前往上海支援。這批檢測人員分為7個隊伍，攜帶4座核酸檢測方艙實驗室及5台核酸移動檢測車。此外，安徽還加派了一支1000人的核酸檢測人員趕赴上海。

相形之下，山東省特警車隊疑似開往上海支援的畫面，則受到不少包括上海民眾在內的中國網友議論。有網友認為，上海自己沒有特警嗎，為何要調派遠在山東的特警前往支援，難道是上海特警染疫了嗎？也有人說，山東不派醫護人員，派特警去支援幹嘛？

還有網友認為，一批特警車隊經過，還要接受人員列隊敬禮歡送，顯然是要去出「重大任務」的。如果影片屬實，這批山東特警的任務就是去維穩。

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