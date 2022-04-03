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蘇州驚現Omicron全新變種病毒 與全球不同源

中央社 / 台北3日電
蘇州市4月2日表示，境內一位確診者的病毒測序是既有數據庫中所未出現過的分支。（圖／取自微信公眾號「蘇州發布」）
蘇州市4月2日表示，境內一位確診者的病毒測序是既有數據庫中所未出現過的分支。（圖／取自微信公眾號「蘇州發布」）

中國疫情延燒，江蘇省蘇州市官方2日表示，蘇州轄下常熟市日前確診的1名病例，感染的是Omicron變種病毒中的BA.1.1進化分支，從未在任何COVID-19的病毒數據庫中出現過，與全球不同源。

央視報導，蘇州市疾控中心官員2日在防疫記者會表示，蘇州多數病例都是從外省市傳入，但也有上述出現在常熟的孤立案例。

蘇州市疾控中心表示，這名病例屬輕症病例，是在3月28日確診，所感染的病毒全稱為VOC/Omicron變異株BA.1.1進化分支。

根據報導，蘇州市疾控中心指出，這名確診病例感染的病毒，在中國本土病例、輸入病例資料庫、全球COVID-19病毒資料庫中，都未曾發現高度同源的基因序列。

儘管如此，蘇州市疾控中心強調，對於疫調及基因測序這兩項嚴謹複雜的工作，需要時間進行分析比對，未來若有相關訊息會及時向外界公布。

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