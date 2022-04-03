封控、管控霧煞煞？ 中國防疫用詞一次看懂

COVID-19疫情持續2年多，面對來勢洶洶的病毒，中國創造出許多具「中國特色」的防疫辦法與名詞。當中涉及到人員流動、對內對外交通管理與防疫目標，中國民眾亦對防疫政策有不同看法。

隨著疫情發展，中國創造了許多防疫規則與用詞，然而相同的防疫名詞落實在不同地方，政策多少不盡相同，且規則不一定有明確的定義。綜合中國媒體報導，疫情發生以來的地方政府防疫措施彙整如下。

封城（省）、封控

中國湖北武漢在2020年1月23日突然宣布「封城」，這是疫情發生至今最嚴格的人員及交通管控。人員全待在家中；對外交通停擺，例如飛機停飛、高鐵停駛、高速公路交流道全封；對內的公車、地鐵等大眾運輸交通停運，計程車、私家車停駛。歷經了76天，武漢才解封。

2021年12月23日西安因疫情也選擇「封城」，但方式稍有放寬。例如，人員可持48小時核酸檢測陰性證明與單位、街道證的審批證明得以離開，每戶每2日允許1人出外採購物資。歷經32天後才解封。

伴隨「封城」而來的是大規模的核酸檢測。除此之外，「封城」亦造成物資匱乏、民眾就醫困難，有孕婦、危重病人就診遭拒，引起民憤。

「封省」是吉林從2022年3月14日起應對COVID-19疫情外溢而採取的對策，當地政府禁止吉林省（特別是長春、吉林兩地）人員跨省、跨市州流動。

「封控」則指對社區、大樓進行管制，但城市的其他地方，視當地規則，有不同程度的運作。對外的交通如飛機航班、高鐵等照常營運，不過乘客需持有效期限內的核酸檢測證明才可搭乘。

封閉式管理、全域靜態管理、階梯式管理

「封閉式管理」是指對社區實施管制。在管理範圍內，對進出區域的人員、車輛進行控管，包含居民憑證進出、外來人員及車輛登記備案等，快遞、外賣等人員送至社區指定區域，由居民自行領取。封閉式管理廣泛在這次疫情防控中出現，疫情初期的北京、上海、廣州、深圳，以及疫情微燒之地都採封閉式管理。

「全域靜態管理」指封控區人員禁止出戶、管控區人員禁止出單元，靜態交通管制，公車、計程車停止營運。特點是實施時間較短，當中實施全員核酸篩查、疫調排查、全民清潔消毒。人員不得出門採買，由保供人員配送，除核酸檢測、緊急就醫外，不得出門。實施地為吉林、上海等地。

上海浦東在2022年4月1日採「階梯式管控」，劃分封控、管控、防範3個區，官方指這是更加精準的分類管理措施。3個區域採取不同的隔離措施。

封控區是對有感染者的樓棟採14天封閉管理措施，其他則採「7天封閉管理+7天社區健康管理」；管控區採「人不出小區、嚴禁聚集」，落實7天社區健康管理；防範區則實行「強化社會面管控，嚴格限制人員聚集規模」，落實7天自我健康管理。

動態清零、社會面清零

「動態清零」是在「外防輸入、內防反彈」的前提下，當出現本土疫情時，採取綜合性防控措施，「發現一起，撲滅一起」，求快速切斷疫情傳播鏈，使疫情能夠及時終止，感染者清零。

「社會面清零」指的是發現所有新增確診病例，都已經是在隔離中的密切接觸者（密接者），或是密接者的密接者，在社會上的疫情傳播途徑已被有效阻斷。