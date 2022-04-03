上海抗疫強迫骨肉分離 嬰幼兒隔離點引發爭議

上海市因為COVID-19疫情防控，將成年人與嬰幼兒分開收治，「骨肉分離」的情況引發爭議。有兒科醫生表示，母嬰分離可能造成精神創傷，單獨隔離的嬰幼兒也有較高的意外風險。

4月1日，網上傳出一些疑似上海被隔離的嬰幼兒哭鬧的照片和影片，引發廣泛關注。涉事的上海市公共衛生臨床中心2日出面回應，表示這些照片和影片是兒科病房在內部騰挪過程中的一些場景，並非「金山嬰幼兒隔離點」。

中國慈善家雜誌2日發布相關報導後，上海市婦女聯合會（婦聯）表示，已經關注到此事，「正在協調處理」。

到了2日晚間，官方微信公眾號「上海網路闢謠」又發出多張上海市公共衛生臨床中心的照片，在照片中，兒童病床被屏風分隔開，井然有序，有的幼童還得到了安撫玩偶。還有身著防護服的護士在檢查一名幼童的身體。

官方並未否認將成年人與嬰幼兒分開收治的事實。

財新網報導，朱姓女子與她2歲的女兒在3月29日被防疫人員帶到公衛中心。她倆因核酸檢測為陽性，一起在上海同仁醫院隔離。

朱女士說，當時女兒情況已基本好轉，自己提出希望陪護女兒一同前往，但未被允許。防疫人員說這是政府的要求和安排，成人輕重症患者去方艙醫院；兒童去公衛中心。如果家長不同意，朱女士會被轉運到方艙醫院，女兒則單獨留在同仁醫院。

女兒被帶走後，朱女士多次透過微信群詢問金山公衛中心醫護人員女兒的情況，得到了「正常、還好」等簡單答覆。當朱女士進一步詢問是否給女兒開藥，什麼時候做核酸檢查等問題，對方回覆，醫生會寫醫囑，此後無進一步答覆。

也有其他的上海家長在社群平台上留言說，自己5歲的孩子正在金山公衛中心隔離點，孩子目前病情穩定，其餘具體資訊很難瞭解到，不知道何時能夠回家。

這名家長說，自己作為密切接觸者被要求居家隔離，但相關部門明確告知，就算大人陽性也無法陪同陽性的孩子隔離。她希望能夠允許一名家長陪同，因為孩子的心理健康也同樣值得關注，「我只是想陪在生病的孩子身邊照顧他，讓他安心」。

據報導，兒科醫生歐茜在微信公眾號「歐茜醫生」上發文就嬰幼兒隔離收治的情況表示，單獨隔離的嬰幼兒存在窒息與意外跌落傷害、母嬰分離造成精神創傷、暫停母乳導致營養攝入不足、清潔護理不及時導致皮膚問題、其他疾病交叉感染等風險。

在中國慈善家的報導末尾，有許多同樣經歷的上海家長留言，表示自己被迫與1歲多的孩子分離，「我們家長群幾十個人都是類似情況，給醫生下跪苦苦哀求，打無數個投訴電話，均無用，很多家長確診期間遭受精神折磨遠遠大於奧米克戎（Omicron）帶來的」。