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北市再公布2個案確診足跡 去過兄弟飯店、SOGO天母店

香港疫情趨緩 單日新增確診首度跌破5000

中央社 / 台北2日電

香港第五波疫情近期趨緩，今天新增COVID-19確診4475例，首度跌破5000例。但過去24小時再通報116人染疫死亡，累計這波疫情死亡人數已逼近8000人。

綜合港媒報導，衞生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會通報，香港今天新增確診4475例，其中境外移入18例，其餘均為本土病例。

這是香港爆發第五波疫情以來，單日新增確診首度跌破5000例，而且連續8天保持在四位數。第五波累計確診115萬5082例。

張竹君說，香港確診數字正慢慢回落，但每天仍新增數千例，呼籲市民提高警覺，一旦有鬆懈，人流增多，個案數字就有機會回升。

據報導，香港過去24小時通報116名確診患者死亡，年齡介於47至109歲。第五波疫情死亡人數累計增加至7966人，病死率提升至0.68%。

不過隨著官方推動全民自願快篩，香港新增病例仍有可能回升。

香港特首林鄭月娥上午宣布，將於8至10日推動「全民快測」，呼籲市民參與這項計畫，在這3天期間，每天做一次快速抗原檢測，一旦結果呈陽性，要在24小時內上報。

據報導，港府即日起向全港住戶派發內含快速抗原測試的防疫服務包。官員表示，截至下午3時，已派發130萬個防疫服務包。

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