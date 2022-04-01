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香港新增5823人確診 2月曾現新變異病毒株

中央社 / 香港1日電

香港今天新增5823人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），單日確診人數正下降。衛生官員表示，2月初曾有2例境外移入病例帶有混合Omicron變種病毒「XE」，但沒有進入社區。

綜合港媒報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君今天在記者會上表示，新增病例中，有2743例是經核酸檢測確診，其餘為快篩呈陽性病例。

她表示，香港大學在2月初發現，本港有2例境外輸入病例，帶有混合Omicron變種病毒「XE」，2人都是在機場被發現確診，目前未有在社區發現有人感染「XE」病毒變異株。

張竹君表示，世界衛生組織正研究新病毒的傳播力是否增強，引發的病情會否更嚴重，但仍需要時間分析，當局會密切留意新病毒會否對香港帶來風險。

她說，本地染疫人數正在緩慢下降，可能是因為社區已有一定數目的市民受到感染，病毒的傳播力已不是太強。

香港再多120人染疫死亡，第五波疫情發生至今，累計7732人染疫死亡，死者的年齡中位歲數為86歲，死亡率是0.67%。另外，第五疫情累計至今有115萬607人確診。

儘管香港疫情仍然嚴峻，每天確診人數仍有數千人，但當局今天起放寬多項防疫措施，包括取消禁飛令。

1月初香港爆發第五波疫情後，港府完全禁止9個國家的航班來港，包括澳洲、加拿大、法國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國。

這項禁飛令原先實施至4月20日，但香港行政長官林鄭月娥早前宣布撤銷這項禁令，這些國家的客機自今天起可以搭載旅客來港。

香港政府部門今天起也逐步恢復提供公共服務，街上的人流和車流明顯增多。

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