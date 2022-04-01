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憂大量染疫亡 大陸威逼利誘推高老人疫苗接種率

中央社 / 台北1日電

有鑑於香港老人染疫死亡率高，中國正透過威逼利誘手段，推高老人疫苗接種率。據報導，廣東有教師被學校要求找出未接種疫苗的老人，教師為了達標只好自掏腰包，向願意接種的老人送現金。

路透社今天報導，廣東省的教師雪莉被學校要求，找出4名60歲或以上未接種疫苗的老人，然後帶他們接種疫苗，以提高該區的老人疫苗接種率。

如果雪莉不能達標，她本身的工作表現評核可能受影響。雪莉無奈地表示，「我要上班，不能夠放下學生不管，大海撈針找這些長者」。

在同一區內也有其他人像雪莉一樣，被僱主安排類似任務。雪莉說，她還要自掏腰包向願意接種疫苗的老人送現金作獎勵，已經向2名老人合計支付了人民幣1000元(約新台幣4500元)。

雪莉表示，當地形成了一個找尋未接種疫苗老人的熾熱市場，有些同事甚至向每名願意接種疫苗的老人，給予1000元以上。

報導指出，中國大陸面對新一波本土疫情，老人疫苗接種率偏低是較弱的一環。

中國大陸60歲或以上人口約有2.6億，截至3月25日，仍有約20%未完整接種疫苗（兩劑），而整體人口已有88%完整接種疫苗。

官方指出，部份老人擔心接種疫苗後會有不良反應，或認為無需接種疫苗。

報導指出，北京一家有43名老人居住的安養院，只有3人已接種疫苗。老人的家人擔心疫苗會影響老人的慢性病，很多家人認為老人不會外出，不需接種疫苗。

報導指出，中國擔心會像香港第五波疫情，出現大量老人染疫死亡，因此很多基層領導派人挨家挨戶敲門，遊說老人接種疫苗，紀錄有多少人沒有接種疫苗及不接種的原因。

青海當局曾表示，目標是4月底前有56萬名60歲以上老人已接種第1劑疫苗，如果相關官員不積極推動疫苗接種，會被問責。

黑龍江七台河市桃山區的目標，是今天之前已有83.2%的60歲以上老人接種疫苗，不能達標的機構或官員會被點名。

很多地方為求達標，利誘老人接種疫苗，例如送現金或購物券。北京市朝陽區一個小區內，3月向60歲及以上老人發出手機簡訊，表示接種首劑疫苗可獲500元。

中國國家衛健委疾控局副局長雷正龍今天表示，截至3月31日，中國大陸累計報告接種疫苗32億7087.4萬劑次，接種總人數達12億7770.9萬，已完成完整接種12億4228.1萬人，占全國總人口的88.11%，完成加強免疫接種（3劑）6億9493.6萬人。

他指出，60歲以上老人接種覆蓋人數達2億2370.8萬人，完成完整接種2億1257.2萬人，完成加強免疫接種1億4363.7萬人。

雷正龍指出，老人接種覆蓋率與其他年齡組相比仍然較低。近期當局針對老人疫苗接種工作再次進行部署和安排，指導各地條塊結合，共同發力，切實提高老人疫苗接種的便利性及安全性。

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