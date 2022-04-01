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大陸3月染疫破10萬人 上海疫情仍處於快速上升

中央社 / 台北1日電

中國國務院聯防聯控機制今天指出，中國大陸3月份COVID-19本土病例累計10萬3965例，波及29個省份；上海市疫情正處於快速上升階段，已有逾3.6萬人染疫，近期感染者數量仍將增加。

儘管如此，官方今天仍強調必須堅持「動態清零」，力爭在短時間內控制疫情；而且中國的防控實踐證明，「動態清零」依然是控制疫情最經濟、最有效的防控策略。

中國大陸Omicron本土疫情3月大爆發，昨天新增7229例，其中上海就占4502例，已超越吉林省躍為疫情最嚴峻地區。

據中國網直播，中國國務院聯防聯控機制1日下午召開新聞發布會，主題是「時不我待，從嚴從實抓好疫情防控有關情況」。

中國國家衛健委疾控局副局長雷正龍通報，3月1日至31日，中國大陸累計報告本土感染者10萬3965例，波及29個省，呈現出「點多、面廣、頻發」的特點。其中，1萬例以上的省份有2個（吉林、上海）。

他指出，吉林省疫情仍處於發展階段，累計報告感染者超過4萬4000例。吉林市和長春市管控區域內社區傳播還沒有阻斷；上海市疫情正處於快速上升階段，累計報告感染者超過3萬6000例，並外溢到部分省份，近期感染者數量仍將增加。近日全國報告新增感染者90%來自於這兩個省市。

雷正龍稱，總的來說，近期全國大部分地區疫情形勢整體向好，也說明中國的防控措施是行之有效的。但是疫情防控面臨「外防輸入、內防反彈」的壓力依然很大，同時段多地發生Omicron疫情的風險依然存在，防控形勢仍然嚴峻複雜。清明假期臨近，各地還要繼續「從嚴從緊落實疫情防控措施」。

今天發布會聚焦「動態清零」，有媒體提到現在疫情起伏，感覺難以控制，是否能達到清零？還有媒體提到Omicron感染者多無症狀，為何仍堅持「動態清零」?

對此，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，Omicron變異株由於傳染性強、傳播速度快，加上有一定比例的無症狀感染者，使得動態清零的難度更大了、動態清零所需要的時間可能更長了，但只要從嚴從實從快把防控措施落實到每一個環節，還是一定能夠實現動態清零的目標。

他說，中國必須堅持動態清零。因為Omicron BA.2流行時具有較高比例的無症狀感染者，但由於其傳播速度快，短時間內會產生大量的感染者，且造成的死亡總數依然很高，對一個國家或地區的危害依然是十分嚴重的。因此，必須力爭在短時間內控制疫情。第二，中國的防控實踐證明，動態清零依然是控制疫情最經濟、最有效的防控策略。

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