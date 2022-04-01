上海解封後實施階梯式管控 官員解釋原因與規則

中國上海市浦東、浦南以及毗鄰區域完成篩查，並於1日解封後，當局改實施「階梯式管控」。階梯式管控劃分為封控區、管控區與防範區，三種區分對人員流動、聚集、檢測等採不同規則措施。

據陸媒澎湃新聞報導，上海1日上午舉行疫情防控工作新聞記者會，上海衛健委主任鄔驚雷表示，當局從3月28日起對浦東、浦南以及毗鄰區域開展了核酸篩查。根據篩查結果，對上述區域實行「階梯式管控」。

鄔驚雷指，實施階梯式管控是為了要「更加精準地實施分類管理措施，有效遏制疫情在社區擴散和蔓延」，「努力用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響」。

他指出，報告陽性感染者涉及的居民小區（單位、場所）所在網格化單元及毗鄰網格化單元，劃為「封控區」；有封控社區（單位、場所）所在街鎮的其他區域，劃為「管控區」；除封控區、管控區以外的其他區域，劃為「防範區」。

封控區實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」，感染者涉及樓棟採取14天封閉管理措施。封控區內其他區域實施「7天封閉管理＋7天社區健康管理」措施，開展相應頻次檢測，封閉管理期間嚴格落實居家隔離措施。

管控區實行「人不出社區、嚴禁聚集」，落實7天社區健康管理，開展相應頻次檢測。原則上，居家每戶每日可安排一人分時有序至小區指定區域無接觸式取用配送物資。單位執勤人員「人不出單位，嚴禁聚集」，分時有序至單位入口處無接觸式取用配送物資。

封控區、管控區內，因參與疫情防控、醫療服務、城市運行、應急處置等確需外出人員，需嚴格落實測溫、驗碼、登記、身分核驗等措施。而上述的封閉管理、社區健康管理皆從3月28日封閉時起計。

防範區實行「強化社會面管控，嚴格限制人員聚集規模」，落實7天自我健康管理和相應頻次檢測。

鄔驚雷說，封控區、管控區和防範區實施動態調整。管控區、防範區內一旦發現感染者，所在區域提級管理並落實相應措施。