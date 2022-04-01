上海醫療「瀕臨崩潰」？封控新措施遭怨慢半拍

上海本月已累計2萬例新冠確診病例，疫情持續蔓延。根據上海市衛健委通報，全市3月31日新增4502例確診病例（含無症狀感染者）。儘管當局稱，這是近兩週以來上海確診數字首度趨緩，但同時有消息傳出，上海醫療系統因不堪負荷正「瀕臨崩潰」。

週五（4月1日）疫情防控工作新聞發布會上，上海市衛生健康委主任鄔驚雷表示，自3月28日浦東封控開始，已針對浦東、浦南及毗鄰地區，4天內進行了2次核酸篩查，採樣超過1800萬人次。兩次篩查數據初步顯示，「陽性檢出率有所下降，初步達到預定目標。」

與此同時，德新社引述中國黨媒《環球時報》週四的一篇報導稱，有國家衛生部門匿名人士向他們表示，上海醫療保健正「瀕臨崩潰」，未來幾天患病人數將持續增加。浦東國際會展中心也將啟用擁有1萬5000張床位的最大檢疫設施，收治輕症、無症狀患者。

浦西展開封控

浦東週五清晨宣布解封、浦西展開封控，但在堅持社會面清零、實施全面靜態管理的防疫策略下，浦東多地實際仍處於封控狀態，這座人口2600萬的大城市等於幾乎「封城」。

上海自本週起以黃浦江為界分兩區封控，全面實施核酸檢測。第一批為浦東、浦南及周邊區域，自3月28日5時起至4月1日5時封控；第二批為浦西地區，自4月1日3時到4月5日3時封控。封控區內小區實施封閉式管理，所有人員足不出戶，交通停擺。

浦東解封前夕，上海週四晚間宣布浦東仍需實行「分區分類」、「網格化」管理。涉及確診者的社區列為封控區，持續封閉、禁足；封控社區所在街鎮的其他區域，劃為管控區，實行「人不出小區、嚴禁聚集」，落實7天社區健康管理，持續核酸檢測；剩餘地區為防範區，放寬限制的同時仍禁止群聚，要求落實7天社區健康管理。

中國堅持「動態清零」的防疫政策，官媒新華社週四再稱要「堅持動態清零不放鬆」。與此同時，曾稱「維持生活正常化應該放到跟動態清零同樣重要的位置」、被認為顯露朝「與病毒共存」方向靠近的上海醫生張文宏，已多日未以「上海市疫情防控領導小組醫療救治組組長」身分露面抗疫記者會，遭輿論揣測是否已被解職。

上海加強抗疫措施

上海市政府新聞辦公室官方微博「上海發布」31日公布，為遏制疫情擴散，4月2日起離開上海除須持有48小時內核酸檢測陰性證明外，還要提供24小時內抗原快篩陰性證明。

上海疫情不退，中國擔憂疫情外擴。福建31日通報發現與上海多起關聯病例，引發中國網友關注。上海市「雙陰」證明的防疫措施宣布後，許多中國網友紛紛在微博發文稱「早該這樣了」，甚至認為本就不該允許上海人口繼續出入流動，戲謔稱「原來還可以離滬啊」。

此外，上海週五也公布，自4月1日起要求「社區排摸（指按次序逐個探究了解）居民緊急就醫需求」。根據官媒央視報導，上海市民政局副局長曾群表示，「對社區內血透、重大病及其他居民緊急就醫需求，要求社區開展排摸，即時掌握基本信息。」

然而許多中國網友卻不買單，冷語表示「每個地方都要搞這麼一次，先是因為某緊急就醫需求導致嚴重影響，要嘛是病人死了，要嘛是孕婦流產了，然後才開始排摸就醫需求，能不能吸取點教訓，都是吃飯的吧」、「都三年了，現在才學會，你不覺得可笑嗎」、「按照這個速度上海四月中旬能不能想起來外溢問題啊」。

死亡、缺藥、搶菜？

本波疫情以來，上海市政府並未報告市內養老院任何與新冠病毒相關的死亡或疫病情況。《華爾街日報》週四報導稱，有知情人士透露，上海市東海老年護理醫院內有多名病人死亡。六名替補護理人員目睹或聽聞院內近期有多具遺體移出，並表示該院至少有100名逝世患者為染疫者。另有一名患者的兒子表示，他的父親就是在近期去世。兒子的一位朋友補充，其他去過醫院的人也表示在院內看到至少十多個死者遺體。

報導表示，「由於醫院不公佈有關數據，因此很難將近期患者死亡率與過往同期進行比較。無法確認這些死亡案件是因為新冠病毒感染還是其他慢性病引起。」同時，該院有患者家屬稱，許多院內看護染疫被隔離後，他們的親人無人看管。

同時，微博上也有許多老人缺藥、醫療擠兌、民生缺菜的各種民怨貼文流傳。繼日前一名護士哮喘發作、無法及時救治而死後，上海浦東30日又有居民哮喘發作，因防疫延誤治療而喪生。

根據《香港01》 報導，該居民哮喘發作當下，家屬與鄰居向警方和120急救車求救遭拒，家屬告知車上救護人員患者危急情況後仍拒不出借AED。對此，浦東新區衛生健康委員會週四表示，當時受求援的急救車正在執行其他急症患者的急救任務。救護車被求助者攔住，要求出借車載AED。由於該名哮喘病人在自己家中，救護車上的救護員現場無法判斷，基於先將車上急症患者送往醫院的考慮，沒有同意出借。目前，救護員已作出停職處理。

上海防疫封控衍生諸多亂象，政府小心處理可能爆發的民怨。上海市委副秘書長、市政府秘書長馬春雷週四在疫情防控新聞發布會表示，「面對傳染性、隱匿性極強的Omicron變異毒株，我們的認識不足；針對感染者大幅增長的情況，我們的準備也不夠充分；同時，一些防控措施執行不到位、落實不到位，有的封控地區群眾生活保障不夠周到」。官方罕見認錯表示，「誠懇接受大家的批評，正在努力改進。」

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